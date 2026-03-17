प्रचंड दारू प्यायलेले राजेश खन्ना रात्री ३ वाजता टेरेसवर गेले आणि... तो आवाज ऐकून डिंपलही धावत गेल्या, सांगितला तो किस्सा

बॉलिवूडचे सुपरस्टार राजेश खन्ना यांनी एक काळ गाजवला. त्यांची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते तासनतास रांगा लावून उभे राहायचे. त्यांचे चित्रपट जितके गाजले तितकंच त्यांचं वैयक्तिक आयुष्यही चर्चेत राहील. त्यांच्याशी लग्न करायला तर अनेक तरुणी उत्सुक होत्या. मात्र त्यांनी १६ वर्षांच्या डिंपल कपाडिया यांच्याशी लग्नगाठ बांधली. तेव्हा राजेश खन्ना ३१ वर्षांचे होते. त्यांच्या वयात खूप जास्त फरक होता. मात्र प्रेमात असलेल्या डिंपल यांना ते तेव्हा जाणवलं नाही. राजेश खन्ना यांनी लग्नानंतर डिंपल यांना काम करण्यास मनाई केली. पुढे त्यांच्या आयष्यात असे अनेक किस्से घडले ज्यामुळे डिंपल यांनी पतीपासून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. त्यातली एक घटना राजेश खन्ना यांनी स्वतः सांगितली होती. .दारूच्या नसेल टेरेसवर गेले... जेव्हा डिंपल यांचं लग्न झालं तेव्हा राजेश खन्ना यांचं करिअर उतरंडीला आलेलं. त्यामुळे त्यांच्या वागण्यात प्रचंड बदल होत होते. ते घरी सगळ्यांवर राग काढायचे. लग्न झालेलं असूनही बाहेर त्यांचे संबंध होते. राजेश खन्ना यांनी १९९० मध्ये 'मूव्ही मॅगझिन'ला मुलाखत दिलेली. यात ते म्हणालेले, 'माझे सलग सात चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरले होते आणि त्याचे मला वाईट वाटत होते. मी खूप दारू प्यायलो होतो. रात्री ३ वाजता मी घराच्या टेरेसवर एकटाच होतो. मी इतका दारूच्या नशेत होतो की, माझा स्वत:वरील ताबा सुटला. मी मोठ्याने ओरडत म्हणालो की, देवा, इतकी कठीण परीक्षा घेऊ नकोस की, आम्ही तुझ्या अस्तित्वालाच नाकारू. माझा आवाज ऐकून डिंपल व इतर स्टाफ पळत वर आले. त्यांना वाटले की, मी वेडा झालो आहे. मी इतकं यश पाहिलं होतं की, अपयश पचवणं मला कठीण झालं होतं.'.तो काळ खूप त्रासदायक१९९४ मध्ये डिंपल यांनी प्रीतीश नंदी यांना मुलाखत दिलेली. यात त्यांनी पतीपासून वेगळं राहण्याच्या निर्णयाबद्दल सांगितलं. त्या म्हणाल्या, 'मला वाटतं आम्ही दोघं खूप वेगळ्या स्वभावाचे लोक होतो आणि कदाचित त्या काळी मी खूप लहान होते. सुपरस्टार असलेल्या या माणसाबरोबर नेमकं काय घडत होतं हे मला समजत नव्हतं. खरे तर मला स्टार्स आणि त्यांच्या वागण्याच्या पद्धती कधीच समजल्या नाहीत. कारण- मी स्वतः तशी नाही. त्यामुळे ते समजून घेणं माझ्यासाठी खूप कठीण होतं. तो काळ खूप त्रासदायक होता.' .राजेश खन्ना आणि डिंपल यांच्या नात्यासोबतच त्यांच्या भांडणांचीही चर्चा झाली. त्यानंतर डिंपल यांनी मुलींना घेऊन घर सोडण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा डिंपल कपाडिया व राजेश खन्ना वेगळे झाले. तेव्हा राजेश खन्ना हे त्यांची सहअभिनेत्री टीना मुनीम यांच्याबरोबर रिलेशनशिपमध्ये होते. मात्र, हे नाते फार कमी काळ टिकले. जरी राजेश खन्ना व डिंपल कपाडिया वेगळे झाले असले तरी त्यांनी कधीही घटस्फोट घेतला नाही.