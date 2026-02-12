एका जाहिरातीचा फटका आणि रद्द झालेलं श्रीराम लागूंचं डॉक्टरकीचं लायसन्स; पोटच्या पोरालाही गमावलेलं, काय घडलेलं नेमकं

आपल्या अभिनयाने मराठी सिनेसृष्टीला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवणारा लोकप्रिय अभिनेता म्हणजे श्रीराम लागू. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक उत्कृष्ट सिनेमांमध्ये काम केलं. मात्र सिनेसृष्टीत येण्यापूर्वी ते डॉक्टरकी करायचे. ते घसा, कान, नाक तज्ञ होते. मात्र त्यांना अभिनयाची संधी मिळाली आणि त्यांनी त्या संधीचं सोनं केलं. मात्र पुढे त्यांचं डॉक्टरकीचं लायसन्स रद्द झालं. सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे त्यांनी आपल्या पोटच्या मुलाला गमावलं. असं काय घडलं होतं नेमकं?.यामुळे रद्द झालं लायसन्स श्रीराम लागू यांनी बी. जे. मेडिकल कॉलेजमधून वैद्यकीय शिक्षण घेतलं. १९८० झाली लागू हे एका डाबर च्यवनप्राशच्या जाहिरातीत दिसले. मात्र एका डॉक्टरने आर्थिक फायद्यासाठी एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात केली यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला. हे नैतिकतेच्या विरुद्ध असल्याचं सांगितलं गेलं. त्यानंतर मेडिकल कॉन्सिल ऑफ इंडिया(MCI)ने त्यांचे मेडिकल लायसन्स रद्द केलं. त्यांना डॉक्टर म्हणून काम करायला मनाई करण्यात आली. एका मुलाखतीत त्यांनी मी सध्या डॉक्टर नाही. एकेकाळी ईएनटी सर्जन होतो. असं म्हटलं होतं. .आणि मुलाचा मृत्यू झाला श्रीराम आणि दीपा लागू यांना तन्वीर नावाचा मुलगा होता. वयाच्या २४व्या वर्षी त्याचं अपघाती निधन झालं. तन्वीर एकदा मुंबई - पुणे ट्रेनने प्रवास करत होता. तो ट्रेनमध्ये खिडकीशेजारी बसला होता. त्यावेळी बाहेरुन झोपडपट्टीतील एका मुलाने ट्रेनवर दगड फेकून मारला. तो दगड तन्वीरच्या डोळ्याला लागला. यात त्याला डोक्याल, डोळ्याला गंभीर दुखापत झाली होती. त्याला लगेच रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण उपचारादरम्यान आठवड्याभरातच त्याचं निधन झालं. आपल्या लेकाच्या जाण्याने श्रीराम आणि दीपा लागू अतिशय खचले होते..श्रीराम लागू यांनी 'गांधी', 'विधाता', 'मुक्कदर का सिकंदर', 'किनारा', 'देवकीनंदन गोपाला', 'घरौंदा', 'सामना', 'पिंजरा', 'सिंहासन', 'गुपचूप', 'मुक्त', 'पारध', 'झाकोळ', 'शासन' यांसारख्या चित्रपटात काम केलंय. .'जत्रा' चित्रपट लागला आणि भारतमाता थिएटरची भिंत तुटली... भरत जाधव यांनी सांगितला तो किस्सा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.