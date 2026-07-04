संजय लीला भन्साळींसोबत रिलेशनशिप तरीही अविवाहित आहेत गीता कपूर; का नाही केलं लग्न? सांगितलं खरं कारण

'डान्स इंडिया डान्स' या शोचे अनेक सीझन आजवर प्रेक्षकांच्या भेटीला आले. या कार्यक्रमातले स्पर्धक बदलले, जज देखील बदलले मात्र एक व्यक्ती कायम राहिली ती म्हणजे प्रेक्षकांची आवडती जज गीता माँ म्हणजेच गीता कपूर. गीता आता ५२ वर्षाच्या आहेत. मात्र त्या अजूनही अविवाहित आहेत. त्यांचं आणि बॉलिवूड दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांचं रिलेशनशिप चांगलंच चर्चेत होतं. मात्र त्यांचं लग्न झालं नाही. सध्या गीता इंडियाज बेस्ट डान्सर या शो मध्ये परीक्षक म्हणून दिसतायत. आता एका मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या लग्न न करण्याच्या कारणाबद्दल सांगितलंय. .गीता यांनी नुकतीच सिद्धार्थ कननला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'आधी माझ्यावर घराची जबाबदारी होती. मग वाटलं की आईसाठी घर घ्यायचं आहे. माझं करिअर आणि पैसे कमावण्यावरच लक्ष होतं. मला लग्न करायचं नाही किंवा मूल नको असं अजिबातच नव्हतं. पण मला योग्य व्यक्ती मिळालीच नाही. मी अनेकांना डेट केलं पण कोणासोबत ती लग्नाची भावनाच आली नाही. एक वेळ अशी होती जेव्हा मला लग्न करायची इच्छा होती. मला मुलं असतील जे माझ्यासमोर मोठे होतील. पण आता वेळ निघून गेली. डान्स इंडिया डान्सने मला माँ हा टॅग दिला. माझी आईच माझ्यासाठी आता मूल आहे. तसंच शोमुळे मला अनेक मुलं मिळाली जे माझ्यावर खूप प्रेम करतात.'.मला महादेवासारखा पती हवा होता...त्या पुढे म्हणाल्या, 'मी आनंदी आहे. मला महादेवासारखा पती हवा होता. आता महादेव तर इथे नाही. त्यांना भेटण्यासाठी पर्वतावरच जावं लागेल. माझ्या आयुष्यात काही लोक आले ज्यांच्यात महादेवाचा थोडा अंश असल्यासारखं वाटलं पण पूर्णपणे ती क्वॉलिटी नव्हती. म्हणूनच मला कधी लग्न करायची हिंमत झाली नाही. हा व्यक्ती मला सांभाळेल असं मला कोणाकडेही बघून वाटलं नाही. कदाचित भविष्यात मिळेल. कारण एका पॉइंटला मलाही कोणाच्या साथीची गरज वाटेल. एकटं किती दिवस जगणार? कधी ना कधी कोणीतरी आयुष्यात हवंच असतं. जेव्हा तुम्ही आजारी पडता तेव्हा याची जास्त जाणीव होते. जेव्हा हसत खेळत असता तेव्हा कोणी आठवत नाही. पण गरज असताना कोणाला हाक मारली आणि कोणीच आलं नाही तर खूप वाईट वाटतं..मला चामड्याच्या पट्ट्याने मारलं... पहिल्या पत्नीने नागराज मंजुळेंवर केलेले गंभीर आरोप, म्हणाल्या- 'तो माणूस...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.