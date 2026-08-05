लग्न करून मराठी कुटुंबात आली, महिन्याभरानंतर सकाळी उठून रडू लागली जिनिलिया; रितेशही घाबरला; आता सांगितलं कारण

GENELIA DESHMUKH BIRTHDAY: आधी बॉलिवूड आणि नंतर मराठी इंडस्ट्री गाजवलेली लोकप्रिय अभिनेत्री जिनिलिया प्रेक्षकांची लाडकी आहे. अभिनेता रितेश देशमुखसोबत लग्न केल्यानंतर ती मराठी संस्कृतीसोबत इतकी छान जोडली गेलीये की ती पूर्वीपासूनच मराठी मुलगी असल्यासारखी वाटते. मात्र तिने लग्नानंतर खास सगळं शिकून घेतलं. रितेश आणि जिनिलिया यांनी अनेक वर्ष एकमेकांना डेट केल्यानंतर लग्नाचा निर्णय घेतला होता. मात्र लग्न केल्यानंतर महिन्याभरातच जिनिलिया अचानक एकेदिवशी सकाळी रडू लागली होती. ती का रडतेय हे ऐकून रितेशही चकीत झाला होता. मात्र परिस्थितीचं गांभीर्य समजून घेत त्याने सगळं व्यवस्थित हाताळलं. .जिनिलिया कायमच मुलाखतींमध्ये घरातले अनेक प्रसंग सांगत असते. असाच एक प्रसंग तिने मुलाखतीत सांगितला होता. नवभारतने दिलेल्या माहितीनुसार, लग्नाच्या एका महिन्यानंतर अचानक सकाळी जिनिलिया अस्वस्थ झाली. ती अचानक रडू लागली. सकाळी सकाळी तिला असं रडताना पाहून रितेशला टेन्शन आलेलं. त्याने तिची विचारपूस केली. काही चुकलंय का, तिला कोणती गोष्ट आवडली नाहीये का असं त्याने विचारलं यावर उत्तर नाही असं आलं. मग जिनिलिया का रडत होती हे पुन्हा विचारल्यावर अभिनेत्रीने कारण सांगितलं. .अनेक महिलांसोबत जे होतं तेच जिनिलियासोबत झालं होतं. जिनिलियाने आपल्याला रिकामेपणासोबत जुळवून घेणं कठीण जात असल्याचं सांगितलं. कारण जिनिलीयाने अगदी लहान वयातच अभिनय क्षेत्रात पाऊल ठेवलं होतं. अवघ्या १६-१७ वर्षांची असल्यापासून ती सतत चित्रपटांचं चित्रीकरण, जाहिरातींचे शूट आणि प्रवास यामध्ये व्यग्र असायची. तिने अनेक दाक्षिणात्य चित्रपट केले. मग तिने हिंदी चित्रपटही केले. यात कुठेही कोणताही ब्रेक नव्हता. मात्र लग्न झाल्यानंतर अचानक सगळं बदललं. घरातल्या पद्धती तर बदलल्याचं पण स्वतःच्या कामाच्या वेळाही बदलल्या. लग्नानंतर कुठल्या शूटला जायचं नव्हतं, घरीच थांबायचं. मग करायचं काय असा प्रश्न तिला पडला. .अनेक वर्ष धावपळ केल्यानंतर अचानक सगळं थांबल्याप्रमाणे तिला वाटलं. कोणत्याही कामाशिवाय दिवसाची सुरुवात करणं तिला कठीण वाटू लागलं. याचा दबाव तिच्या मनावर आल्याने तिला अचानक रडू आलं. यातून पत्नीला बाहेर काढताना रितेशने एका मित्राप्रमाणे तिला समजून घेतलं. त्याने तिला समजावून सांगितलं की, लग्न म्हणजे स्वतःचं अस्तित्व किंवा आवडीचं काम सोडणं नसतं. रितेशने जिनिलीयाला सांगितलं की, जर तिला अभिनयाची आवड असेल, तर केवळ घरापुरतं स्वतःला मर्यादित ठेवण्याची गरज नाही. स्वतःच्या इच्छेनुसार चित्रपटांची निवड कर आणि स्वतःची वेगळी ओळख कायम ठेव, असा सल्ला त्याने तिला दिला. .STAR PRAVAH NEW SHOW: उठा, सूठा आणि मला बेटावर भेटा! स्टार प्रवाहवर येतोय नवा कार्यक्रम; प्रोमो पाहिलात का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.