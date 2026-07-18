रोज १८-२० तास काहीच खात नाही सोनाली बेंद्रे! कॅन्सरनंतर 'या' सवयीने बदललं आयुष्य; पण सगळ्यांसाठीच आहे का योग्य?

अभिनेत्री सोनाली बेंद्रेने कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारावर यशस्वी मात केली. पण या कठीण काळाला सामोरं गेल्यानंतर तिने आपल्या जीवनशैलीत मोठे बदल केलेत. नुकत्याच एका मुलाखतीत तिने सध्या पाळत असलेल्या आहारपद्धतीबद्दल माहिती दिली. आजही ती रोज १८ ते २० तास इंटरमिटंट फास्टिंग करते, इतकंच नाही, तर शरीरातली 'ऑटोफॅजी' या नैसर्गिक प्रक्रियेमुळे तिला बरं व्हायला मदत झाल्याचा अनुभव तिने सांगितला आहे. पण, हे दीर्घकाळ फास्टिंग प्रत्येकासाठी खरंच सुरक्षित आहे का? सोनाली बेंद्रेने नेमकं काय सांगितलंय आणि तज्ज्ञांंच या बाबतीत काय मत आहे, ते जाणून घेऊया.सोनाली बेंद्रेचा आहार कसा असतो?मुलाखतीत बोलताना सोनाली म्हणाली की, ती दिवसातून साधारण दीड ते दोन वेळाच जेवते. वारंवार काहीतरी खाण्यापेक्षा योग्य वेळी आणि मर्यादित प्रमाणात अन्न खाण्यावर तिचा भर असतो. तिच्या मते, खाण्याचं प्रमाण आणि वेळ याकडे लक्ष देणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे..कॅन्सरचे निदान झाल्यानंतरचा काळ२०१८ मध्ये सोनाली बेंद्रेला स्टेज ४ मेटास्टॅटिक कॅन्सरचं निदान झालं होतं. त्या काळात सुरुवातीला भीती वाटली होती, असं तिने सांगितलं. मात्र, भीतीमध्ये अडकून राहण्यापेक्षा परिस्थिती स्वीकारून उपचारांवर आणि स्वतःची काळजी घेण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय तिने घेतला..ऑटो फॅजी म्हणजे काय?ऑटोफॅजी ही शरीरातील एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत शरीरातील खराब किंवा निरुपयोगी पेशींचं विघटन होऊन त्यांचा पुनर्वापर केला जातो. यालाच शरीराची 'सेल क्लिनिंग' किंवा 'सेल्युलर रीसायकलिंग' प्रक्रिया असंही म्हटलं जातं.सोनालीने यापूर्वी सोशल मीडियावर सांगितले होतं की, कॅन्सरच्या उपचारादरम्यान तिच्या निसर्गोपचार तज्ज्ञांनी तिला ऑटोफॅजीबद्दल माहिती दिली. त्यानंतर तिने याविषयी अभ्यास केला आणि ही पद्धत आपल्या जीवनशैलीचा भाग बनवली. आजही ती ते फॉलो करत असल्याचं तिने सांगितलं आहे..१८-२० तास उपवास सर्वांसाठी योग्य आहे का?एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. संदीप खरब यांच्या मते, इंटरमिटंट फास्टिंग काही लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, प्रत्येकाची प्रकृती, वय, आजार, औषधे आणि दैनंदिन जीवनशैली वेगळी असते. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीची दिनचर्या पाहून ती तशीच स्वतःसाठी स्वीकारणे योग्य नाही..तज्ज्ञांच्या मते, विशेषतः १८ ते २० तास उपवास करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. चांगले आरोग्य टिकवण्यासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि सातत्यपूर्ण जीवनशैली हेच सर्वात महत्त्वाचे घटक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.