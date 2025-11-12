जिकडे तिकडे फक्त तीच! का रंगलीये ट्विटरवर गिरीजा ओकची चर्चा? तिने असं केलंय तरी काय? नेमकं काय घडलंय?

सोशल मीडियावर सध्या एका सुंदर अभिनेत्रीचा फोटो व्हायरल होतोय. त्यात ती निळ्या रंगाच्या साडीमध्ये दिसतेय. ट्विटरवर हा फोटो चांगलाच व्हायरल झालाय. हा फोटो पाहून प्रेक्षक तिच्यावर फिदा झालेत. ही अभिनेत्री आहे मराठमोळी गिरीजा ओक. लोकप्रिय मराठी अभिनेते गिरीश ओक यांची मुलगी असलेली गिरीजा गेले काही दिवस ट्विटरवर ट्रेंडिग आहे. सगळे तिचे फोटो शेअर करत आहेत आणि तिच्याबद्दल विचारणा करत आहेत. ही मुलगी कोण आहे आणि हा फोटो कुठला आहे असे प्रश्न नेटकरी विचारताना दिसतायत. ती नॅशनल क्रश बनलीये. मात्र तिने असं केलं तरी काय ज्यामुळे ती इतकी व्हायरल झालीये? .गिरीजा सध्या सोशल मीडियावरील सगळ्यात जास्त चर्चेत असलेली व्यक्ती बनलीये. नेटकरी तिच्या साधेपणावर फिदा झालेत. तिची एका मुलाखतीमधील एक क्लिप व्हायरल झालीये ज्यात ती निळ्या रंगाच्या साडीत दिसतेय. तिच्या साधेपणावर चाहते भाळले आहेत. तिने एका हिंदी युट्यूब चॅनेलला मुलाखत दिलीये. ज्यातलं तिचा सहजपणा चाहत्यांना भावलाय. त्यानंतर ही अभिनेत्री कोण आहे असे प्रश्न प्रेक्षक विचारत आहेत. तिची तुलना थेट साऊथच्या अभिनेत्रींसोबत केली जातेय. तिच्यासाठी छान असे कॅप्शन दिले आहेत. तिच्या थ्रेडसना लाखो लोकांनी पाहिलं आहे. .'तारे जमीन पर' पासून ते 'जवान' चित्रपटांपर्यंतगिरीजा खरं तर मराठी, हिंदी आणि कन्नड प्रॉजेक्ट्समध्ये दिसली आहे. तिने बॉलिवूडचे हिट चित्रपट 'तारे जमीन पर' (2007) आणि 'शोर इन द सिटी' (2010) या व्यतिरिक्त 'जवान' (2023) मध्येही खास भूमिका साकारली आहे. याशिवाय, गिरीजा ओकने नुकत्याच नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेल्या 'इंस्पेक्टर जेंडे' या चित्रपटातही काम केले आहे. यामध्ये तिने मनोज बाजपेयी यांच्या पत्नीची भूमिका साकारली आहे. .27 डिसेंबर 1987 रोजी नागपूर, महाराष्ट्रात जन्मलेल्या, गिरीजा ओकने 2011 मध्ये चित्रपट निर्माता सुहृद गोडबोले याच्याशी लग्न केलं. गिरीजा ओकने मुंबईतील कांदिवली पूर्व येथील ठाकूर कॉलेज ऑफ सायन्स अँड कॉमर्समधून बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये पदवी मिळवली. अभिनयाच्या क्षेत्रात पूर्णपणे प्रवेश करण्यापूर्वी तिने बिझनेस मॅनेजमेंटचा अभ्यासही केला आणि थिएटर वर्कशॉपमध्येही सहभाग घेतला होता. .मी १० दिवस तिकडे गेले तर... लग्नानंतरची ६ वर्ष लॉन्ग डिस्टन्समध्ये कशी राहिली मृणाल दुसानिस; म्हणते- नंतर इतके एकत्र राहिलो की....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.