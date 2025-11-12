Premier

जिकडे तिकडे फक्त तीच! का रंगलीये ट्विटरवर गिरीजा ओकची चर्चा? तिने असं केलंय तरी काय? नेमकं काय घडलंय?

GIRIJA OAK ON TRENDING: मराठमोळी अभिनेत्री गिरीजा ओक सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. मात्र त्यामागचं नेमकं कारण काय आहे हे तुम्हाला ठाऊक आहे का?
Payal Naik
सोशल मीडियावर सध्या एका सुंदर अभिनेत्रीचा फोटो व्हायरल होतोय. त्यात ती निळ्या रंगाच्या साडीमध्ये दिसतेय. ट्विटरवर हा फोटो चांगलाच व्हायरल झालाय. हा फोटो पाहून प्रेक्षक तिच्यावर फिदा झालेत. ही अभिनेत्री आहे मराठमोळी गिरीजा ओक. लोकप्रिय मराठी अभिनेते गिरीश ओक यांची मुलगी असलेली गिरीजा गेले काही दिवस ट्विटरवर ट्रेंडिग आहे. सगळे तिचे फोटो शेअर करत आहेत आणि तिच्याबद्दल विचारणा करत आहेत. ही मुलगी कोण आहे आणि हा फोटो कुठला आहे असे प्रश्न नेटकरी विचारताना दिसतायत. ती नॅशनल क्रश बनलीये. मात्र तिने असं केलं तरी काय ज्यामुळे ती इतकी व्हायरल झालीये?

