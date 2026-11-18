SACHIN PILGAONKAR REVEALS ASHI HI BANWA BANWI CASTING STORY: 80-90 च्या दशकात मराठी सिनेसृष्टीत असे अनेक सिनेमा आले की, आजही ते प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहेत. त्या काळात, सचिन पिळगांवकर, अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि महेश कोठेर यांचे सिनेमे सुपरहिट ठरायचे. प्रत्येक सिनेमांमध्ये यांचा हटके अंदाज पहायला मिळायचा. पडद्यावर आणि पडद्यामागे सुद्धा या चौघांची खास मैत्री होती. परंतु चौघे इतके छान मित्र असून 'अशी ही बनवाबनवी' सिनेमात महेश कोठारे का नव्हते? असा प्रश्न प्रत्येकांना पडतो. .दरम्यान अशातच महेश कोठारे यांच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात सचिन पिळगांवकर उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी त्या काळच्या स्पर्धेबाबत मनमोकळेपणाने गप्पा मारल्या. सचिन म्हणाले की, 'आयुष्यात काहीतरी व्हायचं असेल तर स्पर्धा असलीच पाहिजे. जेव्हा स्पर्धा असते तेव्हाच आपण कामात काहीतरी करु शकतो. प्रत्येक कलाकराची स्वत:ची एक वेगळी स्टाइल असते, आणि प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या त्या कलेबद्दल नेहमीच आदर करत असतो.'.पुढे बोलताना सचिन पिळगांवकर म्हणाले, 'त्यावेळी आमच्यात तू हे करतोस तर मी सुद्धा हे करेल असं आमचं असायचं. त्यावेळी आम्ही प्रतिस्पर्धी असल्याचं लोकांना दिसायचं. परंतु आम्ही किती एकत्र होतो हे कोणालाच माहिती नाही. त्यावेळी आम्ही असं ठरवलं की, दोघांमध्ये स्पर्धा असल्याचं लोकांना वाटत असेल तर त्याचा आपण फायदा करून घ्यायचा, आणि दोघांच्या यशांमध्ये आनंदाने सहभागी व्हायचं. दोघेही एकमेकांच्या पुरस्कार सोहळ्यात उपस्थित राहिले.'.यावेळी महेश कोठेर यांनी 'अशी ही बनवाबनवी' सिनेमात नसण्याचं कारणही सांगितलं. जेव्हा 'अशी ही बनवाबनवी' सिनेमा आला त्याच वेळी थरथरात सिनेमा आला. त्यामुळे सगळ्यांना असं वाटायाचं की, दोघांमध्ये स्पर्धा आहे. यावर बोलताना महेश म्हणाले की, 'त्या सिनेमाची कथेत माझ्यासाठी योग्य भूमिका नव्हती. सचिन निर्माता असला तरी फक्त महेश कोठारेंसाठी पात्र जबरदस्तीनं कथेत आणणं हे वाढवण्यात अर्थ नव्हता. त्यामुळे सचिननं मला सिनेमासाठी विचारलं नाही, ते खरंच योग्य झालं.' असं महेश कोठारे म्हणाले. .समरचा अॅक्शन अवतार पाहून स्वानंदी घायाळ! गुंडाशी दोन हात करणार, veen doghatli hi tutena चा प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.