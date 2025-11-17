लग्नाला नकार दिला म्हणून मीनाक्षी शेषाद्रीला 'दामिनी' मधून केलं रिप्लेस; पण माधुरीने असं काही केलं की वठणीवर आला निर्माता

बॉलिवूडमध्ये चित्रपटातून एखादा कलाकार रिप्लेस होणं हे काही नवीन नाही. कधीकधी यामागे चित्रपटाच्या भल्याचा विचार असतो. मात्र कधीकधी यामागे वैयक्तिक हेवेदावे कारणीभूत असतात. काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत आदित्य पांचोलीने आपल्याला 'तेजाब' चित्रपटातून काढल्याचा दावा केला होता. ‘तेजाब’ या ब्लॉकबस्टर चित्रपटासाठी आदित्यची निवड झाली होती. मात्र बोनी कपूर यांच्यामुळे त्याजागी अनिल कपूर यांना घेतलं गेलं. फक्त आदित्यचं नाही तर मीनाक्षी शेषाद्रीला देखील या चित्रपटातून रिप्लेस करण्यात आलेलं. इतकंच नाही तर तिला 'दामिनी' या चित्रपटातूनही काढून टाकलं होतं. मात्र तुम्हाला त्यामागचं कारण ठाऊक आहे का?.मीनाक्षी १९८३ मध्ये सुभाष घई यांच्या ‘हिरो’ या चित्रपटातून जॅकी श्रॉफबरोबर दिसली होती. त्यानंतर ती मोठी स्टार झाली. मीनाक्षी १९८० च्या दशकातील आघाडीची अभिनेत्री होती. ती १९८८ मध्ये अमिताभ बच्चन यांच्याबरोबर ‘शहेनशाह’ या चित्रपटातही काम करत होती, त्यावेळी तिला ‘तेजाब’ चित्रपटासाठी विचारणा झाली. मात्र मीनाक्षीचं मानधन जास्त असल्याने तिच्याजागी माधुरीची निवड करण्यात आली आणि ती रातोरात स्टार झाली. त्यानंतर माधुरी व मीनाक्षी यांनी १९८६ साली आलेल्या ‘स्वाती’ या रोमँटिक सिनेमात काम केलं होतं. मात्र ‘शनाख्त’ चित्रपटाच्या कास्टिंगमुळे माधुरी व मीनाक्षी यांच्यातील दुरावा आणखी वाढला..पुढे १९९३ राजकुमार संतोषी यांच्या 'दामिनी' मध्ये मीनाक्षीची निवड झाली होती. दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी मीनाक्षी शेषाद्रीच्या प्रेमात होते. त्यांनी तिला लग्नाची मागणी घातली. मात्र मीनाक्षीने नकार दिला. यामुळे राजकुमार संतोषी यांनी मीनाक्षीला काढून इतर अभिनेत्रींना ऑफर दिली. पण माधुरी दीक्षितसह अनेक अभिनेत्रींनी ही ऑफर नाकारली. त्यामुळे शेवटी राजकुमार संतोषी यांना मीनाक्षीला चित्रपटात घेण्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही. आणि याच चित्रपटामुळे मीनाक्षी घराघरात पोहोचली. याबद्दल स्वतः मीनाक्षीने एका मुलाखतीत सांगितलं होतं. .झूमला दिलेल्या मुलाखतीत मीनाक्षी म्हणालेली, 'सर्वांनी मला सपोर्ट केला आणि म्हटलं, ‘नाही, आम्हाला काहीतरी खूप चुकीचं वाटतंय. आम्ही ही ऑफर स्वीकारू शकत नाही. मीनाक्षी या सिनेमात काम करेल, पण आम्ही हा चित्रपट करू शक नाही, माफ करा.’ मला वाटतं की हा तोच तो काळ होता जेव्हा माझ्या प्रत्येक महिला सहकाऱ्याबद्दल माझा आदर खूप वाढला होता. मला खात्री आहे की दामिनीला नकार देणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी माधुरी एक होती. मला इतर नावांबद्दल १००% खात्री नाही.' .लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी मुलाचं नाव अभिनय का ठेवलं? रेणुका शहाणे यांनी सांगितलं कारण, वाचून वाटेल अभिनेत्याचं कौतुक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.