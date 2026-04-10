'४ महिन्यांपासून नाकावर कायम पट्टी का?' झी मराठीच्या 'या' नायिकेला झालीय गंभीर दुखापत, अभिनेत्री म्हणाली, 'लागल्यामुळे थोडं...'

MAHIMA MHATRE INJURY REASON: झी मराठवरील 'तुला जपणार आहे' ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. या मालिकेतील येणारे वेगवेगळे ट्वीस्ट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. ही मालिका सुरु होऊन आता वर्ष पुर्ण झालं. मालिकेला भरभरून प्रेम मिळालं आहे. टीआरपीमध्ये देखील ही मालिका टॉपवर आहे. या मालिकेत अनेक अॅक्शन सीन्स पहायला मिळतात. कलाकार यासाठी मेहनत सुद्धा घेताना पहायला मिळतात. .दरम्यान या मालिकेतील मीरा हिचं पात्र महिमा म्हात्रे ही साकारत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून मिराच्या नाकावर आणि कपाळावर दुखापत झालेलं पहायला मिळतय. तरीही अभिनेत्री पट्टी बांधून शुटिंग करताना पहायला मिळते. डिसेंबर महिन्यात एका अँक्शन सीन करताना मीराला दुखापत झाली होती. दरम्यान अशातच आता तिने चाहत्यांच्या प्रश्नांना उत्तर दिलय. .मीरा म्हणजेच माहिमा म्हात्रे हिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर काही फोटो शेअर केले होते. तिने फोटो शेअर केल्यानंतर अनेकांना तिच्या तब्येतीबाबत विचारणा केली. अनेकांनी कमेंट्स करत 'तुमच्या कपाळावर आणि नाकावर चार महिन्यांपासून पट्टी का आहे? नक्की काय झालंय?' असं विचारलं तर, 'तुमची जखम असून ठीक झाली नाही का?' अशा अनेक कमेंट्स तिच्या पोस्ट येत होत्या. तिच्या चाहत्यांना तिच्या तब्येतीबाबत काळजी लागली होती. .दरम्यान नेटकऱ्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर महिमानं दिलय. तिने कमेंट्स करत म्हटलं की, 'काळजी करण्याची कारण नाही... थॅंक्यू...तुमच्या सगळ्यांचं माझ्यावर असच प्रेम राहूदेत. मला थोडं लागलं आहे. त्यामुळे ती पट्टी ठेवली आहे. डॉक्टर म्हणालेत, लवकरच ती पट्टी काढू.' असं म्हटलंय. दरम्यान या मालिकेनं वर्षभरातच प्रेक्षकांची मनं जिंकून घेतली आहेत. ही मालिका आता रात्री ११ वाजता प्रसारित केली जातेय.