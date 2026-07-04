बारावीत असताना झालेलं पहिलं लग्न; १७ वर्षांनी घेतला काडीमोड, का मोडलेला नागराज मंजुळेंचा संसार?

आपल्या उत्कृष्ट दिग्दर्शनाने प्रेक्षकांना थिएटरपर्यंत खेचून आणणारे लोकप्रिय अभिनेते नागराज मंजुळे यांनी मराठी सिनेसृष्टीला अनेक हिट चित्रपट दिलेत. नागराज अण्णांचा चित्रपट म्हणजे दमदार कथा, दिग्दर्शन याची खात्री असल्याने प्रेक्षक त्यांच्या चित्रपटांसाठी उत्सुक असतात. नुकत्याच त्यांच्या 'खाशाबा' या बहुप्रतीक्षित आगामी चित्रपटाचा टीझर आला आहे. जो पाहून प्रेक्षक १ जानेवारी २०२७ ची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मात्र हा टीझर चर्चेत असण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे टीझरमध्ये दिसलेली नागराज अण्णांची दुसरी पत्नी. त्यावरून आता दिग्दर्शकाचा पहिला संसार का मोडलेला याबद्दल चर्चा सुरू झालीये. .नागराज मंजुळे यांचं दुसरं लग्न झालंय हे अनेकांना ठाऊक नव्हतं. त्यांची दुसरी पत्नी गार्गी कुलकर्णी त्यांच्या चित्रपटांची निर्मिती आणि कॉस्ट्यूम डिझाइनिंग करते. मात्र त्यांच्या पहिल्या पत्नीबद्दल फारसं बोललं जात नाही. नागराज यांचा पहिला संसार तब्बल १७ वर्षांनंतर मोडला होता. त्यांच्या पहिल्या पत्नीचं नाव सुनीता मंजुळे होतं. त्यांचं पहिलं लग्न १७ मे १९९७ रोजी झालं. त्यावेळी नागराज फक्त बारावीत होते. घरच्यांच्या इच्छेखातर त्यांनी हे लग्न केलं. मात्र कालांतराने मतभेद वाढल्याने त्यांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आणि 2014 मध्ये दोघांचा कायदेशीर घटस्फोट झाला. .'फॅन्ड्री' च्या यशापर्यंत सुनीता त्यांच्यासोबत होत्या. मात्र नंतर नागराज यांनी त्यांना काडीमोड दिला. सुनीता यांनी एका मुलाखतीत नागराज आणि त्यांच्या कुटुंबावर मोठे आरोप केले होते. चित्रपटाच्या मेकिंग दरम्यान त्यांची भेट गार्गी यांच्याशी झाली आणि त्यांच्यात प्रेम जडलं. त्यानंतर नागराज यांनी दुसरं लग्न केलं. मात्र सुनीता सध्या काय करतात याबद्दल फारशी कुणाला माहिती नाही. त्या दुसऱ्यांच्या घरची धुणीभांडी करून दिवस काढत होत्या असं म्हटलं जातं. तर त्यानंतर नागराज यांनी गार्गी यांच्यासोबत मिळून 'सैराट', 'झुंड', 'घर बंदूक बिरयानी' यांसारखे चित्रपट बनवले. .श्रेयस तळपदेचं घर पाहिलंत का? भलीमोठी बाल्कनी अन् ५० वर्ष जुनी भांडी, पाहा आतले सुंदर फोटो!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.