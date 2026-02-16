२ अभिनेत्रींसोबत अफेअर, रंगेहात पकडले गेले तरीही नाना पाटेकरांच्या पत्नीने का नाही दिला घटस्फोट?

बॉलिवूड आणि मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेते नाना पाटेकर यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. त्यांनी 'परिंदा', 'तिरंगा', 'क्रांतिवीर' यांसारख्या चित्रपटात साकारलेली भूमिका चांगलीच गाजली. मात्र नाना जेवढे त्यांच्या कामासाठी चर्चेत राहिले तितकेच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातही चर्चेत राहिले. त्यांची अफेअर प्रचंड गाजली. मात्र हे अफेअर्स तेव्हा झाले जेव्हा ते वडील झाले होते. त्यामुळेच सगळं काही ठाऊक असूनही त्यांच्या पत्नीने त्यांना घटस्फोट का दिला नाही असा प्रश्न अनेकांना पडतो. .नाना पाटेकर यांनी नीलकांती पाटेकर यांच्याशी लग्न केलं. त्या बँकर होत्या. सोबतच त्या नाटकातदेखील काम करत होत्या. नाना नाटकात काम करून महिन्याचं ७५० रुपये कमवायचे. तर नीलकांती महिन्याला २५०० पगार घेत होत्या. त्यांनी बॉलिवूडमध्ये आपलं नाणं खणखणीत वाजवायला सुरुवात केली. तेव्हा विवाहित असलेले नाना दोनदा प्रेमात पडले. ‘खामोशी द म्यूजिकल’ या सिनेमाच्या दरम्यान नाना आणि अभिनेत्री मनीषा कोइराला यांच्यात प्रेमाचं नातं बहरलं. मनीषाला नानांसोबत लग्न करायचं होतं. मात्र नाना पत्नीला घटस्फोट देण्यास तयार नव्हते. .मनीषासोबतचं नाना यांचा अफेअर सुरू असतानाच नाना आणि आयेशा झुल्का यांच्यात जवळीक निर्माण झाली. आयेशा नाना पाटेकर यांच्यापेक्षा 24 वर्षांनी लहान होती. एकेदिवशी मनिषाने आयेशा आणि नाना यांना एकत्र रंगेहात पकडलं. तेव्हा मनीषा त्यांच्यापासून दूर झाली. तर एका शो मध्ये नानांनी आयेशाचा अपमान केला. तिच्यावर हात देखील उचलला होता. तेव्हा तीदेखील नानापासून दूर झाली. मात्र हे सगळं घडत असतानाच जेव्हा नीलकांती यांना नाना आणि मनीषा यांच्या अफेअरबद्दल समजलं तेव्हाच त्या नानांपासून वेगळ्या राहू लागल्या. .मात्र नाना आणि नीलकांती यांनी एक मूल गमावलं होतं. तर मल्हार हा त्यांचा दुसरा मुलगा आहे. त्यामुळे मल्हारच्या भविष्यासाठी नीलकांती यांनी नानांना घटस्फोट न देण्याचा निर्णय घेतला असं सांगितलं जातं. आताही नाना एकत्र राहत असले तरी चांगल्या वाईट काळात ते एकमेकांसोबत असल्याचं सांगण्यात येतं. .अभिनेत्री म्हणून किती पैसे मिळतात आणि ते कुठे खर्च होतात? प्रार्थना बेहेरेने सांगितली आतली गोष्ट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.