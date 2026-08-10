प्राजक्ता माळी अन् प्रवीण तरडे यांच्यात टोकाचा वाद आणि गाजलेल्या चित्रपटाचं शूटिंग पडलेलं बंद; काय होतं कारण?

मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने नुकताच तिचा ३७ वा वाढदिवस साजरा केला. या वाढदिवसाला ती चक्क इतर कुठे वाढदिवस साजरा न करता शेतात काम करताना दिसली. प्राजक्ता एक प्रतिभावान अभिनेत्री आहे. त्या सोबतच तिचे काही बिझनेस देखील आहेत. तिचं फार्महाउस आहे. सोबतच तिचा दागिन्यांचा बिझनेसदेखील आहे. गेल्याच वर्षी तिने निर्माती म्हणून इंडस्ट्रीत पदार्पण पदार्पण केलं. मात्र या चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान अभिनेते प्रवीण तरडे यांच्याशी तिचा टोकाचा वाद झालेला. कोणता होता तो चित्रपट? .प्राजक्ताचा 'फुलवंती' हा चित्रपट चांगलाच गाजला होता. या चित्रपटात ती मुख्य भूमिकेत होती. सोबतच तिने या चित्रपटाची निर्मिती केलेली. या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी प्राजक्तावर स्वतःचं घर विकायची वेळ आलेली. यात गश्मीर महाजनी मुख्य भूमिकेत होता. याच चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान तिचा प्रवीण यांच्याशी वाद झालेला. लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत तिने या भांडणाचा उल्लेख केलेला. प्राजक्ता म्हणाली, 'हो, या चित्रपटाच्या शुटिंगदरम्यान माझ्यात आणि प्रवीण तरडे यांच्यात मतभेद झाले होते. काही काळ शूटिंग थांबलं होतं. थोडा त्रास झाला पण त्यांनी जे शिकवलं ते महत्वाचं. म्हणजे काहीतरी घर्षण असलं पाहिजे. जेव्हा एक बाजू आणि दुसरी बाजू एकमेकांना धडकते तेव्हाच काहीतरी तिसरं निर्माण होतं आणि ते चांगलं असतं. तुम्ही म्हणाल ती पूर्व दिशा असं झालं तर ते चूक होऊ शकतं.'.पुढे प्राजक्ता म्हणाली, 'एका पॉईंटला असं वाटू शकतं की मी वयाने लहान आहे, कर्तृत्वाने लहान आहे. आणि मी चांगलं किंवा वाईट म्हणा पण मोठ्या पोझिशनला बसलीये तर ते कधी कधी लोकांना सहन होतं, कधी कधी होत नाही. कधी कधी सलतं. कधी कधी मत्सर निर्माण होतो. या सगळ्यातून मला जावं लागलं. पण मी म्हणेन शेवटचा रिझल्ट खूप महत्वाचा आहे. आता प्रवीण तरडेंनपेक्षा जास्त अभिमान या चित्रपटाविषयी कुणाला वाटत नाही. इतके या चित्रपटाविषयी पॅशनेट झालेत ते. मी आता १ तास बोलत आलीये त्यांच्याशी की शो नीट बघ. तुझं अजून रील का नाही आलंय, ते गाणं वाजव. कळतंय का की मतभेद झालेच नाहीत तर कसं कळणार? संघर्ष हा व्हायलाच हवा. त्याच्याशिवाय काही चांगलं निर्माणच होणार नाही.' .कसा झालेला 'अशी ही बनवाबनवी' मधल्या शंतनूचा मृत्यू? पत्नीने सांगितलं त्या दिवशी काय घडलं; आम्ही चौघेही....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.