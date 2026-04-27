चूक तिची नव्हती पण... लव्ह मॅरेज करूनही का वेगळे झालेले करीना-करिष्माचे आई- वडील? रणधीर कपूर म्हणाले

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपल्या प्रेमात पाडणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री करीना कपूर आणि करिष्मा कपूर यांनी वैयक्तिक आयुष्यात आपल्या आईवडिलांना वेगळं झालेलं पाहिलंय. त्यांचे वडील आणि लोकप्रिय अभिनेते रणधीर कपूर हे राज कपूर यांचे सगळ्यात मोठे सुपुत्र आहेत. तर त्यांची आई बबिता यादेखील अभिनेत्री होत्या. मात्र लग्नानंतर त्यांनी हे क्षेत्र सोडलं. त्यांचं नातं खूप चर्चेत राहिलं. फक्त प्रेमविवाह केला म्हणून नाही तर लग्नानंतर काही वर्षांनी ते दोघेही वेगळे झाले होते. बबिता या मुलींचा एकटीने सांभाळ करत होत्या. तब्बल ३० वर्षानंतर ते दोघे एकत्र आले. एका मुलाखतीत रणधीर यांनी त्यांच्या वेगळं होण्याचं कारण सांगितलेलं. .'यादें बी टाऊन की- इस दुनिया के सितारे' या शोमध्ये रणधीर म्हणाले, 'घडलेल्या सगळ्या गोष्टींची पूर्ण जबाबदारी मी घेतो. जे काही झालं ते क्षणिक भावनेतून झालं, आजही बबिता माझी पत्नी आहे आणि कायम राहील. करिश्मा आणि करीना या माझ्या मुली आहेत आणि त्याच माझ्या मुली राहतील. मी माणूस आहे, माणसाकडून चुका होतात आणि मी त्यावर काम करत आहे. आम्ही आजही एकत्र आहोत. मी माझ्या पहिल्या चित्रपटातील हिरोईनशी लग्न केलं. 'कल, आज और कल' हा सिनेमा मी दिग्दर्शित केला होता. त्या सिनेमात बबिता होती. आम्ही एकमेकांना आवडलो, त्यानंतर आम्ही लग्न केले. आम्हाला दोन सुंदर मुली झाल्या.' .ते पुढे म्हणाले, 'माझ्या सर्व चित्रपटातील हिरोईन माझ्याशी मी त्यांचा बॉयफ्रेंड असल्याप्रमाणे बोलत असत, त्यानंतर आम्ही चांगले मित्र होत असू. माझी जी ऑनस्क्रीन इमेज होती, त्यामुळे माझा कोणी गांभीर्याने विचार करत नसे. त्यांच्या दुःखात मी त्यांना आधार देत असे, बबिता त्यांची चांगली मैत्रीण होत असे.' हिंदुस्थान टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, 'मी खूप दारू प्यायचो, घरी उशिरा यायचो ती गोष्ट बबिताला आवडली नाही. जरी आमचा प्रेम विवाह असला तरी तिला जसे जगायचे होते, तसेच मला जगायचे नव्हते. मी जसा होतो, तसे ती मला स्वीकारत नव्हती, त्यामुळे आमच्या लग्नात समस्या निर्माण झाल्या. आम्हाला दोन गोड मुली झाल्या. त्यांना तिने उत्तम पद्धतीने वाढवले. त्या दोघींनी त्यांच्या करिअरमध्ये यश मिळवले. एक वडील म्हणून मला आणखी काय हवे असेल?'.त्यांना करिअरमध्ये अपयश का आलं याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, 'मला कोणत्याही गोष्टींची काळजी नव्हती, मी बेजबाबदारपणे वागायचो. कोणत्याही गोष्टीची जबाबदारी घेत नसे, त्यामुळे त्याची जबाबदारी माझी आहे.' रणधीर कपूर व बबिता यांची १९६९ ला पहिल्यांदा भेट झाली. त्यांनी दोन वर्षे एकमेकांना डेट केलं. १९७१ ला त्यांनी लग्न केलं. त्यानंतर दोन्ही मुलींच्या जन्मानंतर १९८८ ला ते वेगळे झाले. २०२३ रोजी ते पुन्हा एकत्र राहू लागले.