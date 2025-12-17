Premier

रेखाने का केलेलं मुकेश अग्रवालशी लग्न? मैत्रिणीचा धक्कादायक खुलासा; म्हणाली, 'तिच्या डोक्यात फक्त...

Actress Rekha Unknown Marriage facts: अभिनेत्री रेखा यांनी जेव्हा पहिल्यांदा मुकेश यांचा फोटो पाहिला तेव्हा त्या मैत्रिणीला म्हणालेल्या की, तो माझ्या शेजारी असलेला तुला बघतोय का?
rekha marriage real truth

rekha marriage real truth

esakal

Payal Naik
Updated on

अभिनेत्री रेखा यांना कोणत्याही वेगळ्या ओळखीची गरज नाही. त्यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. मात्र त्यांच्या चित्रपटांसोबतच त्यांचं वैयक्तिक आयुष्यही कायम चर्चेत राहिलं. त्यांच्या मैत्रीण आणि फॅशन डिझायनर असलेल्या बॉलिवूड अभिनेत्री बीना रमानी यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत रेखा आणि मुकेश अग्रवाल यांच्याबद्दल भाष्य केलंय. बीना यांनी एएनआयला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'रेखाचं अमिताभवर प्रेम होतं, पण अमिताभ विवाहित होते. त्यामुळे ते आपल्यावरील प्रेम जाहीरपणे कधीच स्वीकारणार नाही, खासकरून राजकारणात प्रवेश केल्यावर, असं रेखाला वाटलं.'

Loading content, please wait...
Entertainment news
Amitabh Bacchan
Entertainment Field
Actress Rekha
rekha

Related Stories

No stories found.