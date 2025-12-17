रेखाने का केलेलं मुकेश अग्रवालशी लग्न? मैत्रिणीचा धक्कादायक खुलासा; म्हणाली, 'तिच्या डोक्यात फक्त...

अभिनेत्री रेखा यांना कोणत्याही वेगळ्या ओळखीची गरज नाही. त्यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. मात्र त्यांच्या चित्रपटांसोबतच त्यांचं वैयक्तिक आयुष्यही कायम चर्चेत राहिलं. त्यांच्या मैत्रीण आणि फॅशन डिझायनर असलेल्या बॉलिवूड अभिनेत्री बीना रमानी यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत रेखा आणि मुकेश अग्रवाल यांच्याबद्दल भाष्य केलंय. बीना यांनी एएनआयला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'रेखाचं अमिताभवर प्रेम होतं, पण अमिताभ विवाहित होते. त्यामुळे ते आपल्यावरील प्रेम जाहीरपणे कधीच स्वीकारणार नाही, खासकरून राजकारणात प्रवेश केल्यावर, असं रेखाला वाटलं.'.मुकेश यांच्याबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या, 'रेखा मला माझ्या न्यूयॉर्कच्या घरी भेटायला आली होती. तेव्हा तिने एका महत्वाच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर मीच रेखाची ओळख मुकेशसोबत करून दिली. माझ्या एका मित्राने सांगितलं की मुकेश रेखाचा खूप मोठा चाहता आहे. त्याला रेखाचे सर्व डॉयलॉग पाठ आहे आणि तिच्या आयुष्याबद्दलही माहीत आहे. मुकेश दिसायला फार खास नव्हता. तो बुटका आणि सावळा होता. पण तो खूप छान बोलायचा. खरं तर तो तुमच्या समोरून सहा वेळा गेला तरी तुम्ही त्याला ओळखणार नाही, असा तो दिसायचा. दुसरीकडे, रेखा अतिशय सुंदर होती.'.बीना पुढे म्हणाल्या, “मुकेशच्या डोळ्यांत खूप प्रामाणिकपणा होता, त्याने मला विचारलं की तो रेखाशी बोलू शकतो का. तो म्हणाला, ‘कधी तरी मला रेखाला भेटता येईल, अशी शक्यता आहे का, कारण तिला भेटण्याचा अर्थ माझ्यासाठी काय आहे, याची कल्पनाही तुम्ही करू शकत नाही. मला आठवतंय मी त्यांची फोनवर ओळख करून दिली. तो कसा दिसतो, ते रेखाला माहीत नव्हतं. ती त्याच्याशी २-३ मिनिटं बोलली आणि तिने त्याचा नंबर मागितला. पण तिचा नंबर त्याला द्यायला मनाई केली. तिने त्याचा नंबर घेतला आणि मग फोन केला.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'ते दोघेही दोन वेगवेगळ्या शहरात होते. मुंबई व दिल्ली. तो तर प्रचंड आनंदी होता, कारण हे सगळं खरंच घडतंय यावर त्याचा विश्वासच बसत नव्हता. आणि मग दोघांनी एकमेकांना फोटो पाठवले. त्यानंतर रेखा मला म्हणाली, ‘तो माझ्या शेजारी उभा असलेला तुला बघवतोय का?’ कारण तिच्या डोक्यात अमिताभ बच्चन होते. त्यामुळे मी तिला म्हटलं नाही. पण तो चांगला माणूस वाटतोय. मी तिला म्हटलं, तुला काय निर्णय घ्यायचा आहे, तो तू घे. मी तुझ्यावतीने कोणताही निर्णय घेणार नाही.' .रेखा आणि मुकेश यांची पहिली भेट रेखा व मुकेश यांची पहिली भेट मुंबईत बीना यांच्या मित्राच्या घरी झाली होती. बीना म्हणाल्या, 'ते आनंदी वाटत होते. कारण दोघेही एकमेकांशी बऱ्याच काळापासून बोलत होते. त्यांना एकमेकांबद्दल खूप गोष्टी माहीत होत्या. त्यामुळे भेटल्यावर त्यांच्या नात्याची सुरुवात झाली. मग अचानक आम्हाला वर्तमानपत्र की टीव्हीवरून समजलं, त्यांनी लग्न केलंय. मला धक्काच बसला. सगळं इतक्या लवकर असे होईल असं मला वाटलं नव्हतं. आमच्यात अजून चर्चा होईल, अशी मला अपेक्षा होती.'.मुकेशची आत्महत्या बीना म्हणाली, 'त्यांचं लग्न म्हणजे फँटसी होती. कारण ते दोघे दोन वेगवेगळ्या शहरांमध्ये खूप वेगळे आयुष्य जगत होते. मला वाटतं की, रेखाचं आयुष्य मुंबईत असल्यामुळे, ते लग्न काहीसं काल्पनिक होतं. भविष्यात सर्व काही चांगलं होईल अशी आशा होती. ती मुंबईत रुळली होती आणि कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीत जुळवून घेऊ शकली नसती. ती काही वेळा दिल्लीला आली असेल, पण त्यानंतर माझा तिच्याशी संपर्क राहिला नव्हता.' रेखा यांच्याशी लग्नानंतर अवघ्या ७ महिन्यात मुकेश यांनी आत्महत्या केली. त्यांच्या सुखी संसाराचं स्वप्न कधीही सत्यात उतरलं नाही. मुकेश यांच्या आईने मात्र रेखा यांच्यावर आरोप केले होते. .'तू ही रे माझा मितवा' मधील अभिनेत्रीने अचानक सोडली मालिका; तीन महिन्यात दुसऱ्यांदा बदललं पात्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.