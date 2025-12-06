चल ना इथे खायला जाऊ, फिरायला जाऊ असं कुणी म्हणालंच नाही... रिंकू राजगुरू असं का म्हणाली?

मराठमोळी अभिनेत्री रिंकू राजगुरू हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. रिंकूने वयाच्या अवघ्या १६ व्या वर्षी कामाला सुरुवात केली. ती 'सैराट' मधून घराघरात पोहोचली. मात्र त्यानंतरही तिने अनेक उत्कृष्ट चित्रपटात महत्वपूर्ण भूमिका साकारल्या. मराठीसोबतच ती हिंदी वेब सीरिजमध्येही झळकली. लवकरच रिंकूचा 'आशा' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. त्यानिमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत रिंकूने तिच्या आयुष्यात न आलेल्या फेजबद्दल सांगितलंय. तिच्या आयुष्यातली मिस झालेली लाइफ म्हणजे तिचं कॉलेज. रिंकूने आपण कॉलेज लाइफ कधीच एन्जॉय केलं नसल्याचं सांगितलं. .सतत काम करत असल्यामुळे रिंकूला इतरांसारखं कॉलेजमध्ये सातत्याने जाता आलं नाही. त्यामुळे कॉलेजमधले मित्र, त्यांच्यासोबतच्या गप्पा, बुडवलेले तास, परीक्षांची एकत्र केलेली तयारी हे काहीच तीच अनुभवता आलं नाही. सकाळ प्रीमिअरला दिलेल्या मुलाखतीत रिंकू म्हणाली,खूप लहानपणी मी खूप मोठ्या लोकांमध्ये राहिलीये. म्हणजे वयानेही असतील, विचारानेही असतील. त्यामुळे मधला फेज माझा कॉलेजचा गायब आहे. टिनेज सोडून मी थेट इथे आले. आणि १५ वर्षांची असताना कोसला वाचतायत, मृत्युंजय देतायत. माझी अचानक विचार करण्याची पद्धत ती झाली. कॉलेजचा कट्टा, कॉलेजची मुलं, चला ना इथे खायला जाऊ, चला ना इथे फिरायला जाऊ ही फेजच नाही आली.'.ती पुढे म्हणाली, 'मी थेट नागराज दादा असेल, आटपाटची त्यांची टीम असेल, त्याच्या नंतरही जे असतील त्यांच्यासोबतच राहिले. पण मग तुला बघतात पण तितक्याच जबाबदारीने. तुला कुणी सतराच वर्षाची मुलगी आहे, सोळा वर्षाची मुलगी आहे असं कुणी नाही बघत. सो त्याच्यामुळे जबाबदारी खूप लहानपणापासून आली आणि माणसं खूप कळत गेली. अजूनही कळतात, मी खूप फसते. पण मग माणसं हळूहळू कळतायत.' रिंकूचा 'आशा' हा चित्रपट १९ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. .५८ व्या वर्षीही माधुरी दीक्षितची त्वचा इतकी नितळ कशी? मुळीच चुकवत नाही 'या' तीन गोष्टी; म्हणते- सुंदर दिसण्यासाठी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.