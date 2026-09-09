रितेश देशमुखने पापाराझीकडून चक्क १०० रुपये उधार घेतले, पण का? अभिनेत्याने सांगितलं रस्त्यावर काय घडलं, म्हणाला

मराठीसोबतच बॉलिवूड गाजवणारा लोकप्रिय अभिनेता रितेश देशमुख कायमच प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत असतो. तो अनेकदा सोशल मीडियावर चित्रपटाबद्दल आणि वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलताना दिसतो. काही दिवसांपूर्वी रितेशचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. रितेश एका रेस्टॉरंटमधून बाहेर येतो. त्याला तिथे असलेल्या एका मुलाला पैसे द्यायचे असतात मात्र त्याच्याकडे पैसे नसतात तेव्हा तो एका पापराझीकडून १०० रुपये घेतो. त्यानंतर रितेशने त्या पापाराझीचा सोशल मीडियावर फोटो शेअर केला होता. आता एका मुलाखतीत रितेशने तेव्हा नेमकं काय घडलेलं याबद्दल सांगितलय. .मुलाखतीत रितेश म्हणाला, 'आम्ही जात होतो, तिथे एक मुलगा १०० रुपयाला काहीतरी विकत होता. माझ्याकडे त्या दिवशी रोख रक्कम नव्हती. सध्या मी माझ्याजवळ रोख रक्कम ठेवत नाही, कारण सगळ्या गोष्टी डिजिटल झाल्या आहेत. मी आधी माझ्या ड्रायव्हरला विचारले की तुझ्याकडे १०० रुपये सुट्टे आहेत का? त्याच्याकडे १०० रुपये सुट्टे नव्हते. मग मी त्या लहान मुलाला विचारले की तुझ्याकडे जीपे आहे का? कारण, जे वस्तू विकतात, त्यांच्याकडे QR कोड वगैरे असतो. तर तो मुलगा मला म्हणाला की माझ्याकडे जी पे नाही. त्यावेळी मला एका पापाराझीने मदत केली. तो मला म्हणाला की मी पैसे देतो. त्यावेळी मी त्याला ओळखतही नव्हतो, त्याचे नाव माहीतही नव्हते. आता माहीत आहे. '.रितेश पुढे म्हणाला, 'जर मी चुकत नसेन तर त्याचे नाव सुशील मोहिते असे आहे आणि जर नाव चुकले असेल तर मला माफ करा. मला त्याचे पैसे जीपेवरून परत करायचे होते, पण गर्दी झाली आणि लोक गाड्यांचे हॉर्न वाजवत होते. त्याने नका देऊ असे सांगितले. गोंधळ होत असल्याने मी निघालो. पण, गाडीत बसण्याआधी मी त्याचा फोटो काढला.. मला त्याचे पैसे परत करायचे होते. मी त्याचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आणि लिहिले की मी त्याचे देणं लागतो. मला त्याचे पैसे परत करायचे आहेत आणि मला त्याचा नंबर हवा आहे. शेवटी मला त्याचा नंबर मिळाला आणि तो नको म्हणत असताना मी त्याला पैसे परत केले. १०० रुपयांपेक्षाही त्याने दाखवलेली माणुसकी महत्त्वाची होती.' .रितेश म्हणाला, 'त्या पापाराझीने दाखवलेली माणुसकी महत्त्वाची होती. त्याने माझ्यासाठी पैसे देण्याची तयारी दर्शवली. रस्त्यावर ये-जा करताना नेहमीच गोंधळ असतो आणि पापाराझी त्यांचं काम करत असतात. आपल्याला नेहमी वाटतं की त्यांना कदाचित आपले फोटो हवे असतील आणि त्यांना मदतीची गरज असेल. पण, आपल्या हे लक्षातच येत नाही की असेही क्षण येतात जेव्हा ते मदतीसाठी पुढे येतात. आम्हाला कायमच पापाराझींचा पाठिंबा मिळाला आहे. लोक म्हणतात की तुम्ही पापाराझींना पैसे देता. पण, मी असा एकमेव आहे ज्याला पापाराझींकडून पैसे मिळाले आहेत.' .स्टार प्रवाहचं वेळापत्रक बदललं! ‘मी कात टाकली’साठी ‘या’ लोकप्रिय मालिकेला नवी वेळ; आता किती वाजता होणार प्रसारित?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.