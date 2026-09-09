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रितेश देशमुखने पापाराझीकडून चक्क १०० रुपये उधार घेतले, पण का? अभिनेत्याने सांगितलं रस्त्यावर काय घडलं, म्हणाला-

RITEISH DESHMUKH TOOK 100 RUPEES FROM PAPARAZI VIRAL VIDEO: काही दिवसांपूर्वी रितेश देशमुखने एका पापराझीकडून फक्त १०० रुपये उधार घेतलेले. आता त्यादिवशी नेमकं काय घडलेलं हे त्याने मुलाखतीत सांगितलंय.
riteish deshmukh

riteish deshmukh

esakal

Payal Naik
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मराठीसोबतच बॉलिवूड गाजवणारा लोकप्रिय अभिनेता रितेश देशमुख कायमच प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत असतो. तो अनेकदा सोशल मीडियावर चित्रपटाबद्दल आणि वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलताना दिसतो. काही दिवसांपूर्वी रितेशचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. रितेश एका रेस्टॉरंटमधून बाहेर येतो. त्याला तिथे असलेल्या एका मुलाला पैसे द्यायचे असतात मात्र त्याच्याकडे पैसे नसतात तेव्हा तो एका पापराझीकडून १०० रुपये घेतो. त्यानंतर रितेशने त्या पापाराझीचा सोशल मीडियावर फोटो शेअर केला होता. आता एका मुलाखतीत रितेशने तेव्हा नेमकं काय घडलेलं याबद्दल सांगितलय.

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