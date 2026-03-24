बिग बॉसच्या घरात तुला भाऊ मानणारे लग्नाला का नाही आले? सुरज चव्हाणने मारली पलटी; म्हणतो- आता ते लोक...

'बिग बॉस मराठी ५' ची ट्रॉफी आपल्या नावावर करणाऱ्या लोकप्रिय रीलस्टार सुरज चव्हाणची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. सुरजचा चाहतावर्ग प्रचंड मोठा आहे. त्याने जेव्हा लग्न केलं तेव्हा संपूर्ण बारामती शहर त्याच्या लग्नाला हजर होतं. त्याच्या चाहत्यांनी लग्नाला प्रचंड गर्दी केली होती. ५ वाजताचं लग्न रात्री ८ला लागलं. मात्र असं असलं तरी त्याने आमंत्रण देऊनही जान्हवी किल्लेकर वगळता 'बिग बॉसच्या घरातील अनेक कलाकार लग्नाला आले नव्हते. त्यावर आता सुरजने आपलं मत मांडलं आहे. .सुरजने नुकतीच 'हॉट सीट टॉल्क'ला मुलाखत दिली. यात त्याला बिग बॉस मराठीच्या घरात असे अनेक लोक होते, ज्यांनी तुला भाऊ मानलं होतं, काही लोकांसाठी तू एकदम जिवलग मित्र होतास…पण, हे लोक तुझ्या लग्नाला आले नाहीत असं का झालं? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना सुरज म्हणाला, '"मी आता खरं बोललो तर सगळ्यांना टोचेल. पण, मी कोणाला वाईट बोलणार नाही…ते सगळे माझ्या जवळचे आहेत. आम्ही एकत्र 'बिग बॉस मराठी'च्या घरात राहिलोय. मी त्या सगळ्यांना माझं कुटुंब मानतो. पण, त्यांनी एक गोष्ट पाळली पाहिजे होती ती म्हणजे…'गरीबाचं पोरगं आहे, आपण गेलं पाहिजे…'' .तो पुढे म्हणाला, 'खरंतर, माझी अपेक्षा नव्हती…पण, माझ्या सगळ्या फॅन्सना वाटत होतं की, आमच्या सूरजच्या दादाच्या लग्नाला सगळ्यांनी आलं पाहिजे. हा माझ्या आयुष्यातील खूप मोठा क्षण होता. सूरज चव्हाणचं लग्न सर्वात मोठं झालं कारण, महाराष्ट्रातील जनता माझ्यावर खूप प्रेम करते. कोणी नाही आलं तरी माझ्यासाठी माझा महाराष्ट्र आहे. माझे चाहते माझ्यासाठी आई-बाबांप्रमाणे आहेत. ते लोक माझ्या लग्नाला आले नाहीत…याचं मला अजिबात वाईट वाटलं नाही. कारण, आपल्याला देव घडवतो, त्याने आपल्याला जन्म दिलाय. नेहमी देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. वाईट विचार करण्यापेक्षा आपण देवाचं नामस्मरण करावं.'.सुरज म्हणाल, 'माझी बिग बॉसची ट्रॉफी माझ्यासाठी लक्ष्मी आहे…ती माझ्या नशिबात होती. देवाने माझी सगळी स्वप्न पूर्ण केली…हा शो जिंकायचा हे मी मनापासून ठरवलं होतं आणि ते शक्य झालं.'