डोंबिवली सोडली, जिद्दीने गोरेगावला घेतलेलं घर; आता तेजश्री प्रधानवर आली तोही फ्लॅट सोडायची वेळ, नेमकं काय घडलं?

'होणार सून मी ह्या घरची' मालिकेमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना भुरळ घातलीये. तिने आपल्या करिअरमध्ये कधीही मागे वळून पाहिलं नाही. तेजश्री मूळची डोंबिवलीची आहे. तिने तिचं बालपण डोंबिवलीत घालवलंय. अभिनेत्री झाल्यानंतर तिने तिचं स्वप्न सांगितलं होतं की तिला स्वतःचं घर घ्यायचं होतं. तिने ते घर घेतलं देखील मात्र आता त्या घरातूनदेखील ती दुसरीकडे शिफ्ट झालीये. यामागचं कारणही तिने सांगितलं. .तेजश्रीने डोंबिवली सोडल्यानंतर गोरेगावला घर घेतलं होतं. तिने खास पोस्ट करत याबद्दलची माहिती दिली होती. तिने गोरेगावला आलिशान फ्लॅट घेतला होता. मात्र आता तिला ते घरीदेखील सोडावं लागलंय. मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकांदरम्यान तेजश्रीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत घेतली होती. यात बोलताना तिने काही गोष्टी मांडल्या होत्या. या मुलाखतीत तेजश्री प्रधान हिनं तिनं गोरेगाव सोडून ठाण्यात वास्तव्यास गेल्याचं सांगितलं. गोरेगाव इथल्या घरातून तेजश्री ठाण्याला शिफ्ट झाली आहे, यामागचं कारणही तिनं या मुलाखतीत सांगितलं..तेजश्री सध्या 'वीण दोघातली ही तुटेना' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. या मालिकेचा सेट ठाण्यात आहे. मात्र त्यामुळे ती ठाण्यात शिफ्ट नाही झाली. तर या गोष्टीमागचं खरं कारण होतं ट्राफीक. मुलाखतीत तेजश्रीनं सांगितल की, गोरेगावहून ठाण्याला येण्याची खूप वेळ लागतो. वाहतूक कोंडी ही मोठी समस्या आहे. कलाकारांसोबत प्रत्येक नागरिकाला या समस्येशी तोंड द्यावं लागतंय.शूटिंगचे ठरलेले तास, त्यात रोजचे ३-४ तास प्रवासाठी द्यावे लागतात. त्यामुळं हा वेळ वाचवण्यासाठी मी ठाण्यात शिफ्ट झाल्याचं तेजश्रीनं सांगितलं. सध्या तरी तेजश्री ठाण्यातच राहते असं तिने सांगितलं. .विजय साळगावकर सुटलाच नसता, 'दृश्यम ३' मध्ये सगळ्यात मोठी चूक; पोलिसांनी दुर्लक्षित केली ती गोष्ट, तुम्हाला कळली का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.