ज्योती चांदेकरांच्या अंत्य संस्काराला 'ठरलं तर मग' टीममधलं कुणीच का गेलं नाही? मालिकेतील अश्विनने सांगितलं कारण

स्टार प्रवाहावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' गेले कित्येक वर्ष टीआरपीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यातील सायली आणि अर्जुन याची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. ४डिसेंबर रोजी या मालिकेचे १००० भाग पूर्ण होणार आहेत. सध्या मालिकेत सायलीचा भूतकाळ शोधण्याचं काम सुरू आहे. लवकरच प्रतिमा आणि रविराज यांच्या अपघाताचा आणि महिपतशी काय संबंध आहे हे शोधण्यात सायली आणि अर्जुन व्यग्र आहेत. पुढील खुलासा लवकरच होईल असं सांगण्यात येतंय. मात्र काही दिवसांपूर्वीच या मालिकेतील महत्वाचं पात्र पुर्णा आजी साकारणाऱ्या कलाकार ज्योती चांदेकर यांचं निधन झालं. मात्र त्यांच्या अंतिम कार्याला 'ठरलं तर मग' च्या सेटवरील कुणीही गेलं नव्हतं. आता मालिकेतील अश्विनने त्याचं कारण सांगितलं आहे. .'ठरलं तर मग' मध्ये अश्विन ही भूमिका प्रतीक सुरेश साकारत आहे. त्याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. मालिका 1000 भागांचा टप्पा गाठत असताना व्हिडिओमध्ये अश्विनला विचारण्यात आलं की, '1000 एपिसोड शूटिंगदरम्यानची एक अशी आठवण कोणती, जी कधीच विसरू शकत नाही?' यावर उत्तर देताना अश्विनला पूर्णा आजी म्हणजेच दिवंगत अभिनेत्री ज्योती चांदेकर पंडित यांची आठवण आली. त्यावर तो उत्तर देत म्हणाला, 'तीन वर्षातील माझी न विसरता येणारी आठवण म्हणजे, पूर्णा आजी गेली तो दिवस... तो दिवस माझ्यासाठी खरंच खूप कठीण होता.'.का गेले नाहीत कलाकार?अश्विन पुढे म्हणाला, ' आजी त्यादिवशी गेली आणि आम्हाला काही कारणास्तव शूट करावं लागलं होतं, कारण एपिसोड तयार झाले नव्हते. त्यादिवशी खरंच खूप वाईट वाटलं होतं. माणूस गमावल्याचं दु:ख तर होतंच, ती आमची आजी होती... त्यात आम्हाला जाता नाही आलं आणि शूट करावं लागलं, तो एक दिवस खरंच न विसरता येण्यासारखा आहे.' 'ठरलं तर मग' चं शूटिंग मुंबईत मढ आयलंडला होतं. मात्र पूर्णा आजी यांचं निधन पुण्याला झालं. त्यामुळे शूटिंग असल्याने कोणत्याही कलाकाराला जाता आलं नाही. याचं त्यांना खूप वाईट वाटलेलं. . ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचे 16 ऑगस्ट रोजी वयाच्या 69 व्या वर्षी अल्पशा आजाराने निधन झालं. त्यांच्या जाण्याने कलाकारांनाच नाही तर त्यांच्या चाहत्यांना देखील प्रचंड मोठा धक्का बसला होता.