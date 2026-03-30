जन्माने पारसी, मुस्लिम व्यक्तीशी लग्न, तरीही जरीन खान यांच्यावर हिंदू पद्धतीने अंत्यसंस्कार का केले? मुलगा जायेद खानने सांगितलं कारण

बॉलिवूड अभिनेते संजय खान यांच्या पत्नी जरीन खान यांचं ७ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये निधन झालं. त्या ८१ वर्षांच्या होत्या. अभिनेता जायेद खान आणि हृतिक रोशनची पत्नी सुझेन खान यांच्या त्या आई होत्या. मात्र त्या जन्माने पारसी होत्या. मात्र त्यांनी मुस्लिम कुटुंबात लग्न केलं. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्यावर हिंदू पद्धतीने अंतिमसंस्कार करण्यात आले. त्याचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले. त्यांच्या अस्थीदेखील हिंदू पद्धतीने पाण्यात विसर्जित करण्यात आल्या. मात्र यामुळे खान कुटुंबियांवर टीका झाली. आता अखेर एका मुलाखतीत जरीन यांचा मुलगा जायेदने त्यामागचं कारण सांगितलं आहे. .जरीन खान यांचं मुंबईत निधन झालं. त्यांनी आंतरधर्मीय विवाह केला होता. नुकताच जायेदने झूमला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्याने आईवर हिंदू पद्धतीने अंतिमसंस्कार का केले याचं कारण सांगितलंय. तो म्हणाला, 'आमच्या घरात माणुसकीला सर्वात जास्त महत्त्व आहे.माझ्या घरात असलेले कर्मचारी वेगवेगळ्या संस्कृती आणि पार्श्वभूमीतून आलेले आहेत.त्यांच्या राहण्यापासून ते खाण्यापर्यंत सगळ्याच गोष्टींची आमच्या येथे काळजी घेतली जाते. '.जायेद खान म्हणाला, 'धर्म हा आमच्यासाठी एक वैयक्तिक विषय आहे. तुम्ही त्याकडे कोणत्या दृष्टीने पाहता हे देखील महत्त्वाचं आहे. कोणता धर्म चांगला, कोणता वाईट यावर वाद घालणं ही फार चुकीची गोष्ट आहे. आम्ही स्वत:ला एक धर्मनिरपेक्ष कुटुंब मानतो. एकदा आम्ही नदीकिनारी बसलो होतो. त्यावेळी ती अगदी सहज बोलून गेली. माझ्या मृत्यूनंतर माझ्या अस्थी या नदीत विसर्जित कराव्यात. कारण,मला मुक्त व्हायचं आहे. शेवटी आईची ती इच्छा आम्ही पूर्ण केली. यावर इतर लोक काय म्हणतात याने आम्हाला काहीच फरक पडत नाही.'