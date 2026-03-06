बायकोनं केलेला आरोप खरा ठरला? खरंच थलपती विजयचं अभिनेत्रीसोबत अफेअर? सोशल मीडियावर दोघांचा Viral Video

THALAPATHY VIJAY’S VIRAL VIDEO WITH ACTRESS: तामिळ सुपरस्टार थलपती विजय याची गेल्या काही दिवसापासून बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. एका अभिनेत्रीसोबत अफेअर असल्याचा आरोप विजयच्या पत्नीने घटस्फोटाची अर्ज दाखल केलाय. परंतु यावर अद्याप विजयने कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यातच आता विजयचा एक व्हिडिओ समोर आलाय. तो व्हिडिओ पाहून सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्यात..सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये विजय त्रिशासोबत उद्योगपती आणि निर्माते कलपाथी एस. सुरेश यांच्या मुलाच्या लग्नाच्या रिस्पेशनला गेला होता. त्यामुळे विजयची पत्नीने सांगितल्याप्रमाणे अफेअर असलेली अभिनेत्री त्रिशा तर नाही ना? असा प्रश्न चाहते उपस्थित करत आहे. सध्या त्यांच्या व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .विजय आणि त्रिशा हे रिसेप्शनला एकत्र आले होते. तसंच यावेळी दोघांनी नवविवाहित दापत्याची भेट घेत त्यांच्यासोबत फोटो सुद्धा काढले. यावेळी विजय आणि त्रिशा कार्यक्रम स्थळावरून सुद्धा एकत्रच बाहेर पडले. विजयने सोनेरी रंगाचा शर्ट आणि पारंपारिक वेष्टी घातली होती. तर त्रिशाने पांढर्या सोनरी रंगाची साडी नेसली होती. त्यामुळे दोघे एकत्र सोबत आल्याचा अंदाज नेटकरी लावताना दिसताय. .घटस्फोटाच्या चर्चेनंतर पहिल्यांदाच त्रिशा विजयसोबत पहायला मिळाली. त्यात विजयची पत्नी संगिताने गंभीर आरोप करत, त्याचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचं म्हटलंय. तसंच त्यांच्या अभिनेत्रीसोबत असलेल्या संबंधामुळे मानसिक त्रास होत असल्याचही ती तिच्या अर्जात म्हणाली होती. विजयने नात्याचा विश्वासघात केल्याचा आरोपही पत्नी संगीताने लावला होता. .संगीताच्या म्हणण्यानुसार, 'सुरुवातीला विजयने त्याचं अफेअर संपवण्याचे आश्वासन दिलं होतं. परंतु तरीही त्याचे विवाहबाह्य संबंध सुरुच होते. गेल्या काही महिन्यापासून वकिलाच्या मदतीनं आपापसात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु त्यात यश आलं नाही.' असं विजयच्या पत्नीचं म्हणणं आहे. .'लोकांनी ऐकण्याची क्षमता गमावलीय' नोरा फतेही नेटकऱ्यांवर संतापली, म्हणाली...'समर्थन करणं हे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.