बायकोनं केलेला आरोप खरा ठरला? खरंच थलपती विजयचं अभिनेत्रीसोबत अफेअर? सोशल मीडियावर दोघांचा Viral Video

THALAPATHY VIJAY VIRAL VIDEO: तामिळ सुपरस्टार थलपती विजय गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. पत्नी संगीताने त्याच्यावर विवाहबाह्य संबंधांचे आरोप करत घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्याची चर्चा रंगली आहे.
Apurva Kulkarni
THALAPATHY VIJAY’S VIRAL VIDEO WITH ACTRESS: तामिळ सुपरस्टार थलपती विजय याची गेल्या काही दिवसापासून बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. एका अभिनेत्रीसोबत अफेअर असल्याचा आरोप विजयच्या पत्नीने घटस्फोटाची अर्ज दाखल केलाय. परंतु यावर अद्याप विजयने कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यातच आता विजयचा एक व्हिडिओ समोर आलाय. तो व्हिडिओ पाहून सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्यात.

