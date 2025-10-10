विकी कौशल- कतरिना कैफला मुलगा होणार की मुलगी? सेलिब्रिटी Astrologer ने केली भविष्यवाणी; आधी केलेलं भाकीत खरं ठरलेलं

बॉलिवूडमधील लोकप्रिय जोडी कतरीना कैफ आणि विकी कौशल सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. त्यांनी तीन वर्षांपूर्वी राजस्थानमधील एका मोठ्या हॉटेलमध्ये डेस्टिनेशन वेडिंग केली होती. त्यांच्या लग्नाची जोरदार चर्चा झालेली. लग्नाच्या तीन वर्षानंतर कतरिना प्रेग्नन्ट आहे. कौशल कुटुंब आनंदी आहे. तर आपल्याला थोडी भीतीही असल्याची भावना विकी कौशलचा भाऊ आणि अभिनेता सनी कौशल याने व्यक्त केली होती. मात्र चाहते कतरिना आणि विकीच्या बाळाला पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्यांना मुलगा होणार की मुलगी याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. अशातच आता एका सेलिब्रिटी ज्योतिषाने त्यांना मुलगा होणार की मुलगी याचं गुपित उलगडलं आहे.हे जोतिषी आहेत अनिरुद्ध कुमार मिश्रा. अनिरुद्ध यांनी विकी- कतरिनाला मुलगी होणार की मुलगा याबद्दल भविष्यवाणी केलीये. त्यांनी त्यांच्या X अकाऊंटवरुन ट्वीट केलं आहे. कतरिना आणि विकीचा लग्नातील फोटो त्यांनी शेअर केला आहे. हा फोटो शेअर करत कतरिना आणि विकीला मुलगी होणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी त्यांच्या ट्विटर हॅण्डलवर लिहिलं, 'कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांचं पहिलं अपत्य हे मुलगी असेल.' .ज्योतिष अनिरुद्ध मिश्रा यांनी याआधीही अनेक सेलिब्रिटींबाबत भाकीत केलं होतं. विशेष म्हणजे अनुष्का शर्मा आणि करीना कपूर यांच्याबद्दल ज्योतिषाने केलेलं भाकित खरं ठरलं होतं. २०२० मध्ये अनुष्का शर्मा आणि करीना यांच्या प्रेग्नंसीबाबत त्यांनी भाकीत केलं होतं. २०२१ मध्ये अनुष्काला मुलगी होईल आणि करीनाला दुसराही मुलगाच होईल, असं ते म्हणाले होते. त्यांच्या या भविष्यवाणी खऱ्या ठरल्याने आता कतरिनाच्या बाबतीतही हे भाकीत खरं ठरेल असा अंदाज आहे. त्यांना काहीही झालं तरी चाहते त्यांच्या बाळाचं उत्साहात स्वागत करतील यात शंका नाही..युनिक नेमप्लेट ते हटके झुंबर; कसं आहे 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' फेम विवेक सांगळेचं नवीन घर; पाहा Inside Photo .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.