'त्या' एका कृतीमुळे यामी गौतम आदित्य धरच्या पडली प्रेमात, नंतर हिमाचलमध्ये..

YAMI GAUTAM FELL FOR ADITYA DHAR'S SIMPLE NATURE: आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर २' सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकुळ घालत आहे. हा सिनेमा रिलिज होऊन आठ दिवस पुर्ण होत नाही तोपर्यंत या सिनेमानं १००० कोटींच्या जवळ गल्ला कमावला आहे. आदित्य धर याच्या दिग्दर्शनाच्या कारकिर्दीतील हा सर्वात मोठा हिट सिनेमा होता. सध्या सगळीकडे आदित्य धरची चर्चा सुरु आहे. .आदित्य धरने 'उरी' सिनेमातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. त्याचा तो पहिलाच सिनेमा सुपरहिट ठरला. या सिनेमात अभिनेत्री यामी गौतम हिने महत्त्वाची भूमिका साकारली होती. याच सिनेमाच्या शुटिंगवेळी यामी आणि आदित्य धर यांची लव्हस्टोरी सुरु झाली. आदित्यचा साधा स्वभाव, शांत बोलणं, कोणालाही न ओरडणं हे सगळं यामीला आवडलं. .दोघांची लव्हस्टोरी फिल्मी स्टाईलची होती. एका मुलाखतीमध्ये यामी गौतमने सांगितलेलं की, 'उरीच्या सिनेमाच्या प्रमोशनवेळी त्यांच्यातील मैत्री वाढू लागली. नंतर हळूहळू मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. आमच्या नात्यात असं कधीच नाही झालं की, एखाद्या सिनेमँटिक प्रपोजल होईल. आम्हाला फक्त इतकं माहिती होतं की, आम्हाला लग्न करायचंय. कुटुंबियानी सुद्धा आमच्या नात्याला त्वरित होकार दिला.'.त्यानंतर यामी गौतम आणि आदित्य धर यांनी यांनी 2021 मध्ये लग्न केलं. लग्नाआधी काही महिन्यांपर्यंत त्यांनी त्यांचं नात पूर्णपणे गुप्त ठेवलं होतं. त्यानंतर दोघांनी जून २०२१ मध्ये लग्नाची घोषणा केली. त्यांची लग्नाची बातमी ऐकून चाहत्यांना धक्का बसला होता. केवळ २० लोकांमध्ये हिमाचलमध्ये लग्न केलं. लग्नात यामीनं आईचा लेहंगा घातला होता. तसंच स्वत: मेकअप सुद्धा स्वत: केला होता. अत्यंत साध्या पद्धतीनं दोघांचा विवाहसोहळा पार पडला.