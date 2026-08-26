TOXIC REVIEW: यशचा ‘टॉक्सिक’ पाहावा की नाही? चित्रपट पाहायला जाण्यापूर्वी वाचा ट्विटर रिव्ह्यू; नेटकरी म्हणतात

गेले काही महिने साउथ सुपरस्टार यशचा 'टॉक्सिक' चित्रपट सोशल मीडियावर चर्चेत होता. त्याचं कारण होतं या चित्रपटातील गाणी आणि काही अडल्ट सीन. त्यामुळे या चित्रपटावर आणि कलाकारांना ट्रोल करण्यात आलं. आवाज २६ ऑगस्ट रोजी अखेर यशचा 'टॉक्सिक' चित्रपट प्रदर्शित झालाय. तो चित्रपटात गँगस्टर दाखवण्यात आलाय. त्यामुळे खून, रक्तपात तर आहेच सोबतच अडल्ट सीनदेखील खूप आहेत. या चित्रपटातून यश तब्बल ४ वर्षानंतर मोठ्या पडद्यावर परतलाय. त्यामुळे आता प्रेक्षक त्याला पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. सेन्सॉर बोर्डाकडून ‘A’ प्रमाणपत्र मिळालेला हा चित्रपट कसा आहे पाहूया. .या चित्रपटाबद्दल एकाने पोस्ट करत लिहिलं, 'चित्रपट इंटर्व्हलपर्यंत पोहोचलाय. आशा आहे की दुसऱ्या भागात काहीतरी जबरदस्त पाहायला मिळेल. वाट पाहतोय.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'चित्रपटाचा पूर्वार्ध खिळवून ठेवणारा आहे. पात्रांची मांडणी उत्तम केली आहे. बहीण-भावामधील भावनिक प्रसंग मनाला भिडतात, संवाद प्रभावी आणि उत्तमरीत्या लिहिले गेले आहेत. तसेच, यशचा ‘स्वॅग’ व पडद्यावरील जबरदस्त वावर आणि ॲक्शन सीन तर अप्रतिम आहेत.' एकाने तर त्याची धुरंधरसोबत तुलना केली आहे. 'जर टॉक्सिकची टक्कर मार्चमध्ये ‘धुरंधर’शी झाली असती, तर ‘धुरंधर’ पूर्णपणे आपटला असता. कोणीच तो चित्रपट बघायला गेलं नसतं. ‘Toxic’ खरोखरच तितका जबरदस्त आहे. यश आणि कियारा यांची केमिस्ट्री तर एकदम भन्नाट आहे.' असं एका युझरने लिहिलंय. .मात्र काहींना चित्रपट मुळीच पसंत पडलेला नाही. काहींनी चित्रपट चांगला नसल्याचं म्हटलं आहे. इथे येऊन आमचे पैसे वाया गेले इथपासून ते मला आता यशच्या चाहत्यांसाठी वाईट वाटतंय. चार वर्ष यश हे देण्यासाठी थांबला होता अशा शब्दात युझर्सनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. तर अडल्ट सीन्ससाठी त्याच्यावर अजूनही टीका केली जात आहे. एकूणच दाक्षिणात्य थिएटरमध्ये यशच्या चाहत्यांनी गर्दी केली असली तरी बॉलीवूडचे प्रेक्षक या चित्रपटाला किती गर्दी करतील यात शंका आहे. .कुकू कोहलींशी लग्न केल्यावरही अरुणा इराणी राहिल्या निपुत्रिक; का होऊ दिलं नाही स्वतःचं मूल? हे होतं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.