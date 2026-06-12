राया- मंजिरीच्या आयुष्यात नवं वादळ; लोकप्रिय लावणी सम्राज्ञीची होणार एंट्री, 'येड लागलं प्रेमाचं' मालिकेत नवा ट्विस्ट

गेल्या काही महिन्यात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. तर काही मालिकांमध्ये नवीन कलाकारांची एंट्री झाली. अशाच एका गाजलेल्या कलाकाराची स्टार प्रवाहच्या लोकप्रिय मालिकेत एंट्री होणार आहे. ही मालिका आहे प्रेक्षकांची आवडती 'येड लागलं प्रेमाचं'. सध्या या मालिकेत राया पोलीस बनलेला दाखवण्यात आलाय.आता राया आणि मंजिरीच्या आयुष्यात नवीन वादळ येणार आहे. या मालिकेत लोकप्रिय अभिनेत्रीची आणि नृत्यांगनेची एंट्री होणार आहे. ही अभिनेत्री आहे मेघा घाडगे. या मालिकेतून ती तब्बल २० वर्षानंतर छोट्या पडद्यावर पुनरागमन करणार आहे. .'येड लागलं प्रेमाचं' मालिकेत मेघा पद, पैसा आणि प्रतिष्ठा यापलीकडे जाऊन स्वतःची ओळख निर्माण करणारी विक्रांतिका रणशिंगे ही अतिशय रहस्यमय आणि प्रभावशाली व्यक्तिरेखा त्या साकारणार आहे.यशस्वी उद्योजिका, समाजसेविका आणि आदर्श नेता म्हणून ओळखली जाणारी विक्रांतिका प्रत्यक्षात सत्तेचे खेळ पडद्यामागून खेळणारी एक कुशल रणनीतीकार आहे. तिच्या एका फोनवर निर्णय बदलतात आणि अनेकांचं भविष्य नव्याने लिहिलं जाते. राजकारणी, वरिष्ठ अधिकारी, बिल्डर्स आणि उद्योगपती तिच्याशी संबंध जपण्यातच आपलं हित मानतात..या भूमिकेविषयी सांगताना मेघा घाडगे म्हणाल्या, ‘विक्रांतिका रणशिंगे ही माझ्या कारकिर्दीतील सर्वात वेगळी आणि आव्हानात्मक भूमिका आहे. जवळपास 20 वर्षांनंतर मी मालिका विश्वात पुनरागमन करतेय. माझ्या स्वभावाशी मिळतं जुळतं हे पात्र आहे. सडेतोड उत्तर देणारी आणि अत्यंत करारी अशी ही भूमिका आहे. ऐकताक्षणीच मी या भूमिकेसाठी होकार दिला. विक्रांतिका प्रत्येक परिस्थितीचा विचार करून चाल खेळते. त्यामुळे प्रेक्षकांना तिचा पुढचा डाव काय असेल याची कायम उत्सुकता राहील.' 'येड लागलं प्रेमाचं' या मालिकेचे यापुढील भाग रात्री 11.30 वाजता स्टार प्रवाह वाहिनीवर पहायला मिळतील. यामध्ये विशाल निकम आणि पूजा बिरारी बांदेकर यांच्या मुख्य भूमिका आहेत..झी मराठीवर अखेर सुरू होतेय 'ती' मालिका; २ वर्षांपूर्वी झालेली घोषणा; नेटकरी म्हणतात- आम्ही नेमकं बघायचं तरी काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.