Ajey Movie: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या आयुष्यावर आधारित ‘अजेय’ चित्रपट प्रदर्शित, 'जय श्रीराम' च्या घोषणांनी दुमदुमले चित्रपटगृह

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित 'अजेय' हा चित्रपट शुक्रवारी प्रदर्शित झाला. चित्रपटगृहांबाहेर पहिला शो सुरू होण्यापूर्वीच प्रेक्षकांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या होत्या. चित्रपटगृहे 'जय श्रीराम' आणि 'योगी-योगी' च्या घोषणांनी दुमदुमून गेली होती. लोकांचा हा उत्साह बघता, मुख्यमंत्री योगी यांचे व्यक्तिमत्व आणि त्यांचा जीवनसंघर्ष मोठ्या पडद्यावर पाहणे, त्यांच्या समर्थकांसाठी एखाद्या सणावारापेक्षा कमी नव्हते..'अजेय' चित्रपटात योगी आदित्यनाथ यांच्या सामान्य जीवनापासून ते गोरखनाथ मठात साधू होण्यापर्यंतचा प्रवास, राजकारणातील प्रवेश आणि उत्तर प्रदेशची सत्ता मिळवण्यापर्यंतची कहाणी दाखवण्यात आली आहे. दिग्दर्शकाने हा चित्रपट प्रेरणादायी पद्धतीने सादर केला आहे. यात योगी आदित्यनाथ यांचा कठोर शिस्त, धाडसी निर्णय आणि जनसेवेची भावना उत्कृष्टपणे दाखवण्यात आली आहे. वाराणसीच्या प्रेक्षकांनी चित्रपट पाहताना अनेक वेळा टाळ्या वाजवून आणि घोषणा देऊन आपला उत्साह व्यक्त केला..'अजेय'चा पहिला शो हाऊसफुलवाराणसीतील बहुतांश चित्रपटगृहांमधील 'अजेय' चित्रपटाचा पहिला शो हाऊसफुल होता. प्रेक्षकांनी सकाळीच तिकिटांसाठी रांगा लावल्या होत्या. पहिल्या शोनंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या शोचीही बुकिंग पूर्ण झाली होती. समर्थकांनी सांगितले की, हा चित्रपट केवळ मनोरंजक नाही, तर एक प्रेरणादायी कहाणी आहे. ही कहाणी दाखवते की कठीण परिस्थितीतही एक व्यक्ती आपल्या दृढ संकल्पाने आणि समर्पणाने कसा मोठा बदल घडवून आणू शकतो..युवकांमध्ये चित्रपटाबाबत प्रचंड उत्साहचित्रपट पाहण्यासाठी आलेल्या अनेक प्रेक्षकांनी सांगितले की, त्यांना योगी आदित्यनाथ यांची साधना, संघर्ष आणि सेवाभाव जवळून पाहण्याची संधी मिळाली. विशेषतः युवकांमध्ये या चित्रपटाबद्दल प्रचंड उत्साह दिसून आला. चित्रपट संपल्यानंतर बाहेर पडताना प्रेक्षकांनी 'जय श्रीराम' आणि 'भारत माता की जय' च्या घोषणा दिल्या.पहिल्या दिवसापासून हा चित्रपट हाऊसफुल सुरू आहे. प्रेक्षकांचा उत्साह बघता, येणाऱ्या काळातही हा चित्रपट चित्रपटगृहात चांगली कमाई करेल, हे स्पष्ट आहे. वाराणसीमधील या सुरुवातीने दाखवून दिले आहे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित हा चित्रपट लोकांच्या मनाला खोलवर स्पर्श करत आहे..