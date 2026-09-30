'जैसे तू है पास मेरे तेरे पास मे' योगिता चव्हाणचा डान्स पाहिलात का? स्टेप्स आणि एक्सप्रेशन पाहून नेटकरी म्हणाले...Viral Video

YOGITA CHAVAN VIRAL DANCE REEL: मराठी मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री योगिता चव्हाण हिने तिच्या करिअरमध्ये आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात छाप पाडली. 'जीव माझा गुंतला' या मालिकेतून ती घराघरात पोहचली. मालिकेतील अंतरा आणि मल्हारचं जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडत होती. दरम्यान आता योगिता 'तु अनोळखी तरी सोबती' या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. या मालिकेतील तिची अर्पिताची भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतेय. .योगिता कामाबरोबरच सोशल मीडियावरही सक्रिय असते. ती नेहमीच तिचे फोटो, व्हिडिओ, डान्स रील्स चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. अशातच आता योगिताचा एक डान्स व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आलाय. या व्हिडिओमध्ये योगितानं 'जैसे तू हे पास मेरे, तेरे पास मै' या रोमँटिक गाण्यावर जबरदस्त डान्स केलाय. तिच्या डान्स स्टेप्स आणि चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन पाहून चाहत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ व्हायरल होताना पहायला मिळतोय. .व्हिडिओमध्ये योगिताने निळ्या रंगाची साडी नेसलेली पहायला मिळतय. नेहमी प्रमाणे तिच्या डान्समधून तिचा वेगळा अंदाज पहायला मिळतोय. हाताद्वारे केलेल्या स्टेप्स, चेहऱ्यांवरचे बोलके हावभाव पाहून चाहत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलय. योगिताने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हा व्हिडिओ शेअर केलाय. व्हिडिओला ‘जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास मैं...’ असं कॅप्शन तिने दिलय. .व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट करत चाहत्यांनी तिच्या डान्सचं कौतूक केलय. एकानं लिहलं की, 'मला तुझा डान्स खूप आवडला. परंतु तू प्रत्येक स्टेप्स एन्जॉय करताना पाहून भारी वाटतय.' तर दुसऱ्या एकानं लिहलं की, 'योगिता ताई तु खूप छान एक्सप्रेशन देतेस, तुझे व्हिडिओ अभिनय मला फार आवडतो' सध्या सोशल मीडियावर तिचा डान्सचं कौतूक होताना पहायला मिळतय. .“झाडं लावायची, त्यात कायद्याचं बंधन कशाला?” सयाजी शिंदेंचा संतप्त सवाल, नियमांवरून प्रशासनाला धारेवर धरलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.