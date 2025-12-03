सौरभसोबत वेगळं होण्याच्या चर्चेदरम्यान योगिता चव्हाणचं दमदार कमबॅक, नवीन मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, तारीख सुद्धा ठरली

जीव माझा गुंतला मालिकेतून घराघरात पोहचलेली योगिता चव्हाण पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. त्यामुळे योगिता चव्हाणच्या चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय. जीव माझा गुंतला मालिकेतून योगिता घराघरात पोहचली होती. त्यानंतर ती बिग बॉस मराठीमध्ये सुद्धा पहायला मिळाली होती. मध्यंतरी तिने ब्रेक घेत आता पुन्हा नव्या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यास सज्ज झालाय..'तू अनोळखी तरी सोबती' या मालिकेत योगिता चव्हाण मुख्य भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ही मालिका 'सन मराठी' वाहिनीवर सुरु होणार आहे. या मालिकेत योगिता चव्हाण 'अर्पिता' नावाच्या मुलीचं पात्र साकारणार आहे. तर तिच्यासोबत अंबर गणपुळे हा अभिनेता मुख्य भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. यापूर्वी अंबरने दुर्गा, रंग माझा वेगळा मालिकेत आपल्या अभिनयाची छाप पाडली होती. या मालिकेत तो समरचं पात्र साकारणार आहे. .मालिकेची कथा...या मालिकेत समीर हा मुंबईचा राहणारा असतो. एका मैत्रिणीचा वाढदिवस असल्याने तो गणपती बाप्पाच्या दर्शनाला येतो. यावेळी तो प्रसाद म्हणून बाप्पाला केक घेऊन जातो. तुम्हाला ज्या व्यक्तीला हा प्रसाद द्यायचाय त्यांना नक्की द्या असं तो गुरुजींना सांगतो. यानंतर आर्पिताला गुरुजी केक देतात. ती केक पाहून फार खुश होते, आणि म्हणते, आज माझा वाढदिवस आहे. हाच प्रवास प्रेक्षकांना ‘तू अनोळखी तरी सोबती’ या मालिकेत बघायला मिळणार आहे..दरम्यान सन मराठीवर 'तू अनोळखी जरी सोबती' ही मालिका 5 जानेवारी 2026 पासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या मालिकेत अनेक नवीन कलाकार पहायला मिळणार आहे. या प्रोमोला प्रेक्षकांची पसंती मिळाली असून अनेकांनी कमेंट करत योगिताला शुभेच्छा दिल्या आहेत. .गेल्या काही दिवसापासून योगिता चव्हाण चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर तिने आणि सौरभ चौगुले यांनी एकमेकांना अनफॉलो केल्यामुळे दोघांमध्ये बिनसलं असल्याची चर्चा रंगत आहे. परंतु अजूनही दोघांकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही. जीव माझा गुंतला मालिकेत योगिता आणि सौरभने स्क्रीन शेअर केली होती. तेव्हा दोघांचीही जोडी चाहत्यांना प्रचंड आवडायची. .रितेश देशमुख की महेश मांजरेकर: संपत्तीत कोण ‘ बिग बॉस’?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.