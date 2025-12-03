Premier

सौरभसोबत वेगळं होण्याच्या चर्चेदरम्यान योगिता चव्हाणचं दमदार कमबॅक, नवीन मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, तारीख सुद्धा ठरली

Yogita Chavan Returns to TV: ‘जीव माझा गुंतला’ फेम योगिता चव्हाण पुन्हा एकदा ‘तू अनोळखी तरी सोबती’ या नव्या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. सन मराठीवरील ही मालिका 5 जानेवारी 2026 पासून सुरु होणार आहे.
जीव माझा गुंतला मालिकेतून घराघरात पोहचलेली योगिता चव्हाण पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. त्यामुळे योगिता चव्हाणच्या चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय. जीव माझा गुंतला मालिकेतून योगिता घराघरात पोहचली होती. त्यानंतर ती बिग बॉस मराठीमध्ये सुद्धा पहायला मिळाली होती. मध्यंतरी तिने ब्रेक घेत आता पुन्हा नव्या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यास सज्ज झालाय.

