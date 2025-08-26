Premier

जुन्या गाण्याचा हटके अंदाज! योगिता चव्हाणचा 'रब्बा जोगी' गाण्यावर भन्नाट डान्स, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

Yogita Chavan Rabba Jogi dance viral video: मराठी अभिनेत्री योगिता चव्हाणचा ‘रब्बा जोगी’ गाण्यावरचा भन्नाट डान्स व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. तिच्या एनर्जीने भरलेल्या परफॉर्मन्सला चाहत्यांनी भरभरून दाद दिली आहे.
Yogita Chavan Rabba Jogi dance viral video
Yogita Chavan Rabba Jogi dance viral videoesakal
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 योगिता चव्हाणचा ‘रब्बा जोगी’ गाण्यावरचा डान्स व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

2 तिच्या पारंपरिक आणि वेस्टर्न फ्युजन अंदाजामुळे चाहत्यांनी तिला भरभरून कौतुक केलं.

3 या व्हिडिओमुळे पुन्हा एकदा योगिता चर्चेत आली आहे.

Loading content, please wait...
viral
marathi
Marathi Actress
Video
actress
dance
instagram
Entertainment news
marathi celebrities
viral video
instagram post

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com