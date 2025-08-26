जुन्या गाण्याचा हटके अंदाज! योगिता चव्हाणचा 'रब्बा जोगी' गाण्यावर भन्नाट डान्स, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

1 योगिता चव्हाणचा ‘रब्बा जोगी’ गाण्यावरचा डान्स व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.2 तिच्या पारंपरिक आणि वेस्टर्न फ्युजन अंदाजामुळे चाहत्यांनी तिला भरभरून कौतुक केलं.3 या व्हिडिओमुळे पुन्हा एकदा योगिता चर्चेत आली आहे..अभिनेत्री योगिता चव्हाण नेहमीच आपल्या अभिनयासोबतच नृत्यासाठी देखील ओळखली जाते. ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असते. सोशल मीडियावर नेहमीच ती तिच्या डान्सचे व्हिडिओ शेअर करत असते. अशातच आता तिने तिचा एक भन्नाट डान्स व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये योगिता ‘रब्बा जोगी’ या जुन्या पण सुपरहिट गाण्यावर ताल धरताना दिसते. तिच्या लाजवाब डान्स मूव्ह्जमुळे नेटकरी अक्षरशः थिरकायला लागले आहेत..योगिताने पारंपरिक आणि वेस्टर्न फ्यूजन असा हटके अंदाज तिच्या गाण्यातून पहायला मिळालाय. तिच्या अभिव्यक्ती, अदा आणि नृत्यशैलीला चाहत्यांनी तोंडभरुन कौतूक केलय. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी कमेंट बॉक्समध्ये तिच्या एनर्जीची आणि परफॉर्मन्सची कौंतुक केलय. काहींनी तर 'तुझ्या डान्सला तोडच नाही' असं म्हणत कौतुकाचा वर्षाव केला..याआधीही योगिताचे अनेक डान्स व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. 'बिग बॉस मराठी'पासून ते विविध मालिकांमध्ये झळकलेल्या योगिताने चाहत्यांच्या मनात वेगळी छाप सोडली आहे. तिच्या या नव्या व्हायरल डान्स व्हिडिओमुळे पुन्हा एकदा ती चर्चेत आली आहे..FAQs.योगिता चव्हाणचा कोणता व्हिडिओ सध्या व्हायरल झालाय?योगिता चव्हाणचा ‘रब्बा जोगी’ या गाण्यावरचा भन्नाट डान्स व्हिडिओ सध्या व्हायरल झालाय..या व्हिडिओत योगिताने कोणता लूक निवडला आहे?पारंपरिक आणि वेस्टर्न फ्युजन असा हटके लूक योगिताने निवडला आहे..चाहत्यांची या व्हिडिओवर काय प्रतिक्रिया आहे?चाहत्यांनी तिच्या एनर्जी, डान्स मूव्ह्ज आणि अभिव्यक्तीचे कौतुक केलं आहे..याआधीही योगिताचे डान्स व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत का?होय, याआधीही योगिताचे अनेक डान्स व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.. सहकुटुंब अनुभवायला मिळणार हास्याची मेजवानी; ‘ऑल इज वेल’ ची रिलीज डेट समोर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.