आधी हिंदू मुलीशी लग्न, धर्मांतर करुन युट्यूबर म्हणतो, 'पुरुषांची नजर मला माहिती, बुरखा घालणं गरजेचं'

ADNAN SHEIKH RESPONDS TO TROLLS OVER WIFE'S BURQA: लोकप्रिय युट्यूबर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अदनान शेख सध्या त्याच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आलाय. 2024 मध्ये रिद्धी जाधवसोबत त्याने विवाह केलाय. रिद्धीचं धर्मांतर करून नाव बदलून आयशा केलं. आता ती बुरखा परिधान करते. परंतु या सगळ्यानंतर आता सोशल मीडियावर होणाऱ्या ट्रोलिंगवर अदनानं कडक शब्दात उत्तर दिलय. .'लेट्स टॉक विथ नमिता'शी बोलताना अदनान शेख याला 'पत्नीला बुरखा घाण्यासाठी सक्ती का करण्यात आली?' असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना युट्यूबर म्हणाला की, 'मी माझं आयुष्य माझ्या अटींवर जगतो. जे लोक त्यांच्या पत्नीला 'पर्दा'मध्ये ठेवत नाही, त्यांना जन्नत प्राप्त होणार नाही. असं मला वाटतं, तसंच मी पुरुष आहे आणि इतर पुरुष स्त्रियांकडे कसल्या नजरेनं पाहतात, हे मला चांगलं ठाऊक आहे.' असं अदनान म्हणाला..तसंच पुढे आधुनिकेविषयी बोलताना तो म्हणाला की, 'अनेक जण आपल्या पत्नीला आईला प्रदर्शनाची वस्तू समजतात. अंगप्रदर्शन करणारे कपडे घालण्यास प्रवृत्त करत असतात. परंतु प्रत्येकाच्या आयुष्य स्वतंत्र आहे. मृत्यूनंतर आपल्याला कर्मांचा हिशोब द्यावा लागणार आहे. मी व्यवहार धर्माच्या चौकटीत राहून माझी जबाबदारी पार पाडत आहे.'.दरम्यान अदनाननं लग्नावेळी देखील पत्नीचा चेहरा झाकून ठेवला होता. त्यावेळी सुद्धा सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली होती. आता पुन्हा त्याच्या वक्तव्यामुळे त्याला ट्रोल केलं जातय. नेटिझन्समध्ये विविध प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहे.