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ऑन कॅमेऱ्यावर ड्रेस ट्राय करण्यास सांगितलं; झरीन खान संतापली, म्हणाली... 'हद में रहो'

PAPARAZZI ASK ZAREEN KHAN TO TRY DRESS ON CAMERA:ऑन कॅमेऱ्यासमोर ड्रेस ट्राय करण्याची मागणी करताच जरीन खान पापाराझींवर भडकली. 'हद्दीत राहा' म्हणत तिने स्पष्ट शब्दांत सुनावल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
Zareen Khan viral paparazzi video

Zareen Khan viral paparazzi video


esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ZAREEN KHAN CALLS OUT PAPARAZZI FOR CROSSING LIMITS: पापाराझी बॉलिवूड कलाकारांची प्रत्येक गोष्ट शेअर करत असतात. कलाकरांच्या प्रत्येक गोष्टींवर त्यांचं लक्ष असतं. फोटो किंवा व्हिडिओसाठी नेहमीच ते धडपड करत असतात. परंतु कधी कधी पापासाझी मर्यादा ओलांडतात, त्यामुळे सेलिब्रिटींबरोबर त्यांचा वाद सुद्धा होतो. सलमान खानचे देखील काही दिवसांपूर्वी पापाराझींसोबत भांडण झाले होते. तसंच जया बच्चन, काजोल यांचा देखील वाद होताना पहायला मिळतोय.

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