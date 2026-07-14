ऑन कॅमेऱ्यावर ड्रेस ट्राय करण्यास सांगितलं; झरीन खान संतापली, म्हणाली... 'हद में रहो'

ZAREEN KHAN CALLS OUT PAPARAZZI FOR CROSSING LIMITS: पापाराझी बॉलिवूड कलाकारांची प्रत्येक गोष्ट शेअर करत असतात. कलाकरांच्या प्रत्येक गोष्टींवर त्यांचं लक्ष असतं. फोटो किंवा व्हिडिओसाठी नेहमीच ते धडपड करत असतात. परंतु कधी कधी पापासाझी मर्यादा ओलांडतात, त्यामुळे सेलिब्रिटींबरोबर त्यांचा वाद सुद्धा होतो. सलमान खानचे देखील काही दिवसांपूर्वी पापाराझींसोबत भांडण झाले होते. तसंच जया बच्चन, काजोल यांचा देखील वाद होताना पहायला मिळतोय. .दरम्यान अशातच वीर फेम अभिनेत्री झरीन खान हिने राग व्यक्त केलाय. तिने असभ्य बोलणाऱ्या पापाराझींना अडवत चांगलंच सुनावलं आहे. डेनिमच्या जॅकेट आणि कपड्यांचं ब्रॅण्डिंग करताना झरीनला एक डेनिम ड्रेस देण्यात आला. त्यावेळी ग्रे रंगाच्या ड्रेसचं झरीन कौतूक करत होती. तेव्हा तिथल्या पापाराझींनी तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी ती पापाराझींनी फोटोही देत होती. त्यानंतर पापाराझींच्या ग्रुपमधून एक जणाने ड्रेस घालून दाखवा अशी मागणी केली. यावर झरीन चांगलंच भडकली. .कपडे बदलण्याच्या वक्तव्यावर ती राग व्यक्त करत म्हणाली, 'तुमच्यासमोर? ते अजिबार होणार नाही. माझ्याशी फालतूगिरी करु नका, मी या गोष्टी अजिबात सहन करणार नाही. सगळ्यांनी आपापल्या मर्यादेत राहा' असं ती म्हणाले. .झरीनचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. नेटकऱ्यांनी तिच्या स्पष्टवक्तेपणाचं कौतूक केलं आहे. अनेकांनी तिला योग्य दिल्याचंही म्हटलं आहे. .७ वर्षांनी पुन्हा रुपेरी पडद्यावर गोविंदा; 'या' अभिनेत्रीसोबत शेअर करणार स्क्रीन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.