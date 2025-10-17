'वाचायलाही लाज वाटते!' झरीन खानचा सोशल मीडियावरील अश्लील कमेंट्सवर संताप, म्हणाली...''हे काय घाणेरड्या? '

बालीवूड अभिनेत्री झरीन खान हिने समाजमाध्यमावर तिच्या पोस्टवर येणाऱ्या अश्लील आणि गलिच्छ कमेंट्सबाबत संताप व्यक्त केला आहे. सलमान खानसोबत 'वीर' या चित्रपटातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण करणाऱ्या झरीनने अलीकडेच इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर करत या प्रकरणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. .या व्हिडिओमध्ये झरीन म्हणाली, "माझ्यासोबत असं होतंय; पण हे इतरांबरोबरही होतंय का? मी काहीही पोस्ट केलं की लगेचच विचित्र आणि अश्लील कमेंट्स येऊ लागतात. हे काय चाललंय, कुणी समजावा जरा!" झरीनने पुढे सांगितले, की तिने काहीही पोस्ट केली जसे आनंदाचे क्षण, वैयक्तिक विचार किंवा अगदी शोकसंदेश तरी काहीजण असभ्य प्रतिक्रिया देतात. ."काही कमेंट्स इतक्या घाणेरड्या असतात की वाचायलादेखील लाज वाटते," असे ती म्हणाली. झरीनने आपल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्येही लिहिलं, "हे काय चाललंय... कुणी समजावा जरा आणि हे तुमच्याबरोबरही होतंय का? मला कळवा." झरीनच्या या व्हिडिओनंतर अनेक चाहत्यांनी आणि नेटकऱ्यांनी तिच्या समर्थनार्थ प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी तिच्या धाडसी भूमिकेचं कौतुक करत लिहिलं, की "लोकांना आता मर्यादा कळेनाशा झाल्या आहेत..सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. नेटकऱ्यांच्या त्यांच्या व्हिडिओवर कमेंट्स येताना पहायला मिळत आहे. काहींनी तिचा समर्थन केलय. तर काहींनी टिका केलीय. सध्या सोशल मीडियावर तिच्या व्हिडिओची चर्चा होताना पहायला मिळतेय..Namrata Sinha: नम्रता सिन्हा आता नव्या चित्रपटांच्या तयारीत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.