'वाचायलाही लाज वाटते!' झरीन खानचा सोशल मीडियावरील अश्लील कमेंट्सवर संताप, म्हणाली...''हे काय घाणेरड्या? '

Zareen Khan Slams Abusive and Vulgar Comments on Her Social Media Posts:बॉलिवूड अभिनेत्री झरीन खानने सोशल मीडिया पोस्टवर येणाऱ्या अश्लील आणि गलिच्छ कमेंट्सबद्दल संताप व्यक्त केला आहे. सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय.
Apurva Kulkarni
बालीवूड अभिनेत्री झरीन खान हिने समाजमाध्यमावर तिच्या पोस्टवर येणाऱ्या अश्लील आणि गलिच्छ कमेंट्सबाबत संताप व्यक्त केला आहे. सलमान खानसोबत 'वीर' या चित्रपटातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण करणाऱ्या झरीनने अलीकडेच इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर करत या प्रकरणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

