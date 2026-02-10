दररोज ट्रेनने प्रवास करते झी मराठीची लोकप्रिय अभिनेत्री; सीएसएमटी वरून कशी गाठते मालवणी? म्हणते, 'लोकांना वाटतं की...'

शहरात काम करायचं म्हणजे नुसती धावपळ असते असं म्हणतात ते काही खोटं नाही. मुंबई किंवा पुणे, कुठलंही शहर घेतलं तरी अर्धा वेळ प्रवासात जातो. त्यात कामाचं ठिकाण दूर असेल तर आणखीनच त्रास. त्यात शहरात वाढणाऱ्या गाड्यांची संख्या म्हणजेच पर्यायाने वाढणारं ट्राफिक. ट्राफिकमध्ये अडकल्याने अनेकजण हैराण होतात. मात्र या ट्राफिकमध्ये अडकायलाच नको म्हणून झी मराठीच्या लोकप्रिय अभिनेत्रीने शक्कल लढवलीये. स्वतःकडे लक्झरी कार असूनही ही अभिनेत्री लोकल ट्रेनने प्रवास करते. ती मुंबईच्या एका टोकावरून दुसऱ्या टोकावर शूटिंगला जाते. .कोण आहे ही अभिनेत्री?ही अभिनेत्री आहे झी मराठीच्या लोकप्रिय मालिकैची मायिक प्राप्ती रेडकर. प्राप्ती 'सावळ्याची जणू सावली' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येते. ती सँडहर्स्ट रोड येथे राहते. तिथून ती मालवणी येथे शुटिंगला जाते. एका मुलाखतीत प्रपरी म्हणाली, 'मी सँडहर्स्ट रोड येथे राहते. आमच्या मालिकेचं शूटींग मालवणीला असतं. मी सीएसएमटी ते गोरेगाव अशी हार्बर मार्गावरून जाते. तिथून दुसऱ्या लोकलने मालाडला उतरते आणि मग रिक्षानं मालवणीला पोहोचते. कधी कधी शूटींग मढला असतं. अशा वेळी मी सँडहर्स्ट रोड-घाटकोपर-मेट्रोमार्गे वर्सोवा- रिक्षा-जेट्टी-रिक्षा असा प्रवास करत मढला जाते.'.प्राप्ती म्हणाली, "लोकांना हा द्राविडी प्राणायम वाटतो पण यात वेळ, पैसा, ऊर्जा असं सगळंच वाचतं. हे मी रोज अनुभवते. या प्रवासात आपण सतर्क असतो. कधी शूटींग संपायला खूप उशिर झाला तर मी टॅक्सीने घरी जाते. मी गेली दीड दोन वर्ष असा प्रवास करतेय. या लोकल प्रवासात मला खूप चांगले वाईट अनुभवही आले आहेत.'.काही लोकांना मला उध्वस्त करण्याची खाज आहे... अमिताभ यांचं नाव घेत गोविंदाने दाखवली इंडस्ट्रीची काळी बाजू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.