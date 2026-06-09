प्लास्टिक सर्जरी चालू आहे का? पाच महिने झाले तरी झी मराठीच्या नायिकेच्या नाकावरची पट्टी हटेना; चाहते वैतागले

छोट्या पडद्यावरील कलाकार हे प्रेक्षकांचे आवडते असतात. हे कलाकार त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात काय करतात याकडेही प्रेक्षकांचं लक्ष असतं. कलाकारांच्या चुकाही चाहते वेळोवेळी दाखवत असतात. अशाच एका अभिनेत्रीची आता सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे. आणि त्याला कारणही तसंच आहे. ही अभिनेत्री आहे झी मराठीची लोकप्रिय नायिका महिमा म्हात्रे. महिमा सध्या 'तुला जपणार आहे' या मालिकेत मीराच्या भूमिकेत दिसतेय. मात्र मीराच्या नाकावरच्या पट्टीमुळे पुन्हा एकदा चाहते तिला प्रश्न विचारत आहेत. .महिमाला डिसेंबरमध्ये दुखापत झाली होती. तेव्हा जवळपास महिनाभर ती मालिकेतून गायब होती. त्यामुळे मालिकेचा ट्रॅकदेखील बदलला होता. त्यानंतर तिने पुन्हा शूटिंगला सुरुवात केली होती तेव्हा तिच्या नाकावर आणि डोक्यावर पट्टी होती. अनेकांनी विचारणा केल्यानंतर तिने एक व्हिडिओ शेअर करत त्यामागचं कारण सांगितलं होतं. शूटिंग करताना दुखापत झाल्याचं तिने सांगितलं. मात्र आता या घटनेला पाच महिने उलटून गेले आहेत. तरीही तिच्या नाकावर पांढरी पट्टी कायम आहे. त्यामुळे इतका काळ उलटूनही अभिनेत्रीची जखम कशी बरी होत नाही याबद्दल नेटकरी विचारणा करत आहेत. .तर दुसरीकडे नुकताच महिमाचा साखरपुडा पार पडला. तेव्हा काढलेल्या फोटोंमध्ये तिच्या नाकावर पट्टी नव्हती. तर नुकतेच महिमाने काही फोटो शेअर केलेत. यात मात्र तिच्या नाकावर पट्टी आहे. त्यामुळे तिचे चाहते सतत तिला तिच्या नाकावरच्या जखमेबद्दल विचारणा करत आहेत. त्यावर महिमादेखील अजून उपचार सुरू आहेत. जखम बरी होतेय हेच उत्तर देतेय. चाहते अभिनेत्रीला काळजीपोटी विचारत असले तरी तिच्या नाकावरची पट्टी हे त्यांनाही पडलेलं कोडं आहे. .त्यांनी अर्ध भांडं रक्त काढलेलं... अंशुमन विचारेने सांगितला बायकोसोबत घडलेला तो प्रकार; आयुर्वेदिक उपचार करायला गेली आणि... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.