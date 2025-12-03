प्रेम की पैसा...तुमच्या घरात काय नांदतं? झी मराठीवर येतेय नवी मालिका; दिसली मुख्य नायिकेची झलक, तुम्ही ओळखलंत?

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. या मालिकांमधील काही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरल्या तर काहींकडे प्रेक्षकांनी पाठ फिरवली. अशातच काही दिवसांपूर्वी स्टार प्रवाह वाहिनीने देखील दोन नव्या मालिकांची घोषणा केली. यात 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' आणि 'वचन दिले तू मला' या मालिकांचा समावेश आहे. यातील एक मालिका १५ डिसेम्बरपासून सुरू होतेय. तर दुसरीकडे कलर्स वाहिनीवर 'बिग बॉस मराठी ६' ची घोषणा करण्यात आली. अशातच आता स्टार प्रवाह आणि कलर्सला टक्कर द्यायला झी मराठीने देखील नव्या मालिकेची घोषणा केलीये. .झी मराठीने एक फोटो शेअर केला आहे. त्यात रस्त्यावर दोन होर्डिंग लागले आहेत. त्यातल्या होर्डिंगवर लिहिलंय, तुमचं घर कशाने भरलेलं आहे? पैशाने की प्रेमाने? तर ही पोस्ट शेअर करत झी मराठीने लिहिलं, 'प्रेम की पैसा...तुमच्या घरात काय नांदतं? नवी मालिका, लवकरच आपल्या झी मराठीवर.' या नंतर झी मराठीने एक व्हिडिओ शेअर केलाय ज्यात एक अभिनेत्री दिसतेय. तिचा चेहरा पूर्णपणे दिसत नसला तरी ती ओढणीसोबत खेळताना दाखवण्यात आलीये. तर तिच्यासोबत एक अभिनेता देखील आहे. ही अभिनेत्री 'नवरी मिळे हिटलरला' फेम वल्लरी विराज असल्याचं नेटकरी म्हणतायत. .तर हा अभिनेता 'मिसेस मुख्यमंत्री' फेम तेजस बर्वे असल्याचं दिसतंय. या जोडीच्या नावाची आणि मालिकेच्या शीर्षकाची घोषणा झी मराठीने केलेली नाही. मात्र हा व्हिडिओ शेअर करत त्यांनी लिहिलं, 'नव्या गोष्टीने वाढणार गोडी, तुम्हाला काय वाटतं कोण असेल नवी जोडी?' आता झी मराठीवर नवी मालिका येणार हे तर निश्चित. सोबतच यात नेमके कोणते कलाकार दिसणार हे पाहण्यासाठीही प्रेक्षक उत्सुक आहेत. टीआरपीमध्ये वरचढ ठरण्यासाठी झी मराठीने देखील कंबर कसलेली दिसत आहे. आता नव्या मालिकेसाठी कोणती मालिका निरोप घेणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .'या' दिवशी होणार 'बिग बॉस १९'चा महाअंतिम सोहळा; जिंकणाऱ्याला ट्रॉफीसह किती रक्कम मिळणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.