झी मराठीची मोठी घोषणा! पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार वाहिनीवरील दोन गाजलेल्या मालिका; वाचा तारीख आणि वेळ

सध्या नवनवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. वेगवेगळे विषय यानिमित्ताने दाखवले जातायत. नवनवीन कलाकार प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. असं असलं तरी जुन्या मालिकांची जादू प्रेक्षकांच्या मनात तशीच आहे. जुन्या मालिका या जुनं ते सोनं या उक्तीला सार्थ ठरतात. त्यामुळे आजही अशा अनेक मराठी मालिका आहेत ज्या प्रेक्षकांच्या मनात कोरलेल्या आहेत. आता झी मराठीवरील अशाच गाजलेल्या दोन मालिका पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. झी मराठीने नुकताच एक प्रोमो शेअर करत याबद्दल माहिती दिलीये. .वाहिन्यांवर कितीही नव्या मालिका सुरू झाल्या तरी जुन्या मालिका आणि त्यांची शीर्षकगीतं यांची जादू प्रेक्षकांच्या मनावर कायम राहते. आता झी मराठीने अशाच दोन मालिका पुन्हा दाखवण्याचा घाट घातलाय. झी मराठीवर आता दुपारच्या सत्रात या मालिका सुरू होणार आहेत. 'झी मराठी दुपार' हे नवीन सत्र सुरू होणार आहे आणि याची सुरुवात 'माझी तुझी रेशीमगाठ' आणि 'लागिरं झालं जी' या दोन मालिकांनी होणार आहे..हा प्रोमो शेअर करत झी मराठीने लिहिलं, 'आई, आजी ऐकलंत का…२२ डिसेंबरपासून येतेय आपल्या हक्काची 'झी मराठी दुपार' सलग २ तास… 'माझी तुझी रेशीमगाठ' ही मालिका दुपारी ३ वाजता आणि 'लागिरं झालं जी' दुपारी ४ वाजता प्रसारित केली जाईल. २२ डिसेंबरपासून दररोज दुपारी ३ वाजता आणि ४ वाजता या मालिका प्रेक्षकांना पाहता येणार आहेत. प्रेक्षकांनी देखील झी मराठीच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. आम्ही या मालिका पाहण्यासाठी उत्सुक आहोत अशी प्रतिक्रिया प्रेक्षकांनी दिलीये. .'माझी तुझी रेशीमगाठ' या मालिकेत प्रार्थना बेहेरे, बालकलाकार मायरा वायकुळ आणि प्रसिद्ध अभिनेता श्रेयस तळपदे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. तर 'लागिरं झालं जी' या सुपरहिट मालिकेत शिवानी बावकर आणि नितीश चव्हाण यांची जोडी झळकली होती.