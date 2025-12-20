Premier

झी मराठीची मोठी घोषणा! पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार वाहिनीवरील दोन गाजलेल्या मालिका; वाचा तारीख आणि वेळ

ZEE MARATHI GOING TO RE-RUN POPULAR TWO SERIALS: झी मराठी वाहिनीने मोठी घोषणा केली आहे, यात वाहिनीवरील जुन्या दोन मालिका पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत.
ZEE MARATHI

ZEE MARATHI

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

सध्या नवनवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. वेगवेगळे विषय यानिमित्ताने दाखवले जातायत. नवनवीन कलाकार प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. असं असलं तरी जुन्या मालिकांची जादू प्रेक्षकांच्या मनात तशीच आहे. जुन्या मालिका या जुनं ते सोनं या उक्तीला सार्थ ठरतात. त्यामुळे आजही अशा अनेक मराठी मालिका आहेत ज्या प्रेक्षकांच्या मनात कोरलेल्या आहेत. आता झी मराठीवरील अशाच गाजलेल्या दोन मालिका पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. झी मराठीने नुकताच एक प्रोमो शेअर करत याबद्दल माहिती दिलीये.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
Zee Marathi
zee marathi serial

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com