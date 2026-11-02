तुमच्याच आवडीच्या मालिकेला पुरस्कार देऊन टाकायचे ना! 'तारिणी' मालिकेला डावललं; ‘झी मराठीवर प्रेक्षक संतापले, म्हणतात

नुकताच झी मराठी पुरस्कार सोहळा २०२६ पार पडला. दरवर्षीप्रमाणे प्रेक्षकांनी या सोहळ्याला उत्तम प्रतिसाद दिला. यावर्षीचा पुरस्कार सोहळा जरा वेगळा ठरला. कलाकार वेगळ्या रूपात दिसले. त्यांची भावनिक बाजू प्रेक्षकांसमोर आली. पुरस्कार म्हटलं की कुणाला मिळणार आणि कुणाला नाही. मात्र यावर्षीच्या पुरस्कार सोहळ्यावर प्रेक्षक नाराज आहेत. यापूर्वी 'सातव्या मुलीची सातवी मुलगी' मधील ऐश्वर्या नारकर यांना वगळून 'तुला शिकवीन चांगलाच धडा'मधील कविता लाड यांना पुरस्कार मिळाल्याने प्रेक्षकांनी झी मराठीची कानउघडणी केली होती. आता पुन्हा एकदा तसाच काहीसा प्रकार घडला आहे. झी मराठीची नंबर १ मालिका 'तारिणी' ला पुरस्कार न मिळाल्याने प्रेक्षक संतापले आहेत. .झी मराठीने सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत तुम्हाला पुरस्कार कसे वाटले असं विचारलं. यावर नेटकऱ्यांनी स्पष्टपणे आपल्याला पुरस्कार आवडले नसल्याचं सांगितलं. एकाने लिहिलं, “अजिबात आवडला नाही. प्रेक्षकांच्या आवडीने पुरस्कार दिलेलेच नाहीत. कोणत्या अँगलने, कोणत्या हेतूने दिले गेले ते आपणच जाणे. जगभरात लोकप्रिय असलेली ‘तारिणी’ मालिका डावलली गेली. ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ मालिकेला अगदी डोक्यावर घेतले गेले. मग या पुरस्कार सोहळ्याचा घाट घातलाच कशाला? तुमच्याच आवडीच्या मालिकेला पुरस्कार देऊन टाकायचे ना! यात प्रेक्षकांच्या मतांना हेतूपुरस्सर डावलले गेले आहे.” दुसऱ्याने लिहिलं, 'पुरस्कार पक्षपाती होते. युवराजने खलनायक म्हणून काय छान अभिनय केला आहे. त्याला पुरस्कार मिळायला हवा होता. याबरोबरच, सर्वोत्कृष्ट मालिकेचा पुरस्कार ‘तारिणी’ला मिळायला हवा होता.'.आणखी एकाने लिहिलं, 'तुम्ही केदारला एकही मुख्य पुरस्कार दिला नाही. त्याची पहिली मालिका असूनही तो किती छान काम करतो. केदार हे पात्र किती भारी आहे. तुम्हाला टॅलेंटची किंमती नाही. किती पक्षपातीपणा? तो नवीन आहे म्हणून? तो सर्वोत्कृष्ट नायक, मुलगा आणि नवरा या पुरस्कारांसाठी पात्र आहे. कमीत कमी फ्रेश फेस हा पुरस्कार तरी द्यायला हवा होता. ‘तारिणी’ मालिकेला खूप बाजूला केले आहे. केदारला फक्त तुम्ही बेस्ट जावई पुरस्कार दिला. खूप निराशा वाटली.' आणखी एका नेटकऱ्याने लिहिलं, 'तुम्ही सरसकट एकाच मालिकेला सगळे पुरस्कार दिले. मागच्या वेळी ‘लक्ष्मी निवास’ला दिला. यावेळी ‘सनई चौघडे’ला दिला, हे चुकीचे आहे.'.एकाने लिहिलं, 'पुरस्कार सोहळा आवडला नाही, कारण अर्ध्यापेक्षा जास्त पुरस्कार हे पक्षपाती होते. ‘सनई चौघडे’ आणि ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ला जास्त पुरस्कार मिळाले. खरंतर सर्वोत्कृष्ट मालिकेचा पुरस्कार ‘तारिणी’ला मिळायला हवा होता.' आणखी एकाने लिहिलं, 'आजिबात आवडले नाही, तुम्हाला जर व्यवस्थित निवड करता येत नाही तर अवॉर्ड देत जाऊ नका. सगळ्यात बेस्ट मालिका ‘तारिणी’ आहे, पण तुम्ही तर सगळे अवॉर्ड ‘सनई चौघडे’ला देऊन ठेवले. तारिणी’ एक उत्कृष्ट मालिका असून त्या मालिकेला मोजून चार पुरस्कार देण्यात आले हे मनाला अजिबात पटले नाही. केदारला पहिला पुरस्कार जावई घेताना अक्षरश: मन हलके झाले, म्हणजे खूप वाईट वाटले. नवीन कलाकार असून इतकी मेहनत करून प्रेक्षकांचे मन जिंकतो, पण त्याचे वाहिनी कौतुक करत नाही निंदनीय गोष्ट आहे; एकाच मालिकेला भरमसाठ पुरस्कार देऊन खूप चूक केली. अवॉर्ड्स कमी करून फक्त आणि फक्त जाहिराती दाखवल्या. असं वाटत होतं की जाहिरातीमध्ये थोडा पुरस्कार सोहळा पाहत होतो.' एकूणच प्रेक्षकांनी झी मराठीवर चांगलेच संतापले आहेत. .'नटरंग'नंतर १७ वर्षांनी 'ती' येतेय; रवी जाधव यांच्या 'फुलवरा' चा जबरदस्त टीझर प्रदर्शित, 'या' दिवशी थिएटरमध्ये धडकणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.