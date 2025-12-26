स्टार प्रवाहाने पाच स्लॉट गमावले; टीआरपीमध्ये झी मराठीची चलती; 'तारिणी', 'कमळी'नंतर आणखी एका मालिकेचा जलवा

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या जवळचा विषय. मात्र या मालिका सुरू राहणार की नाही हे जितकं चॅनेलवर अवलंबून असतं तितकंच टीआरपीवर अवलंबून असतं. मालिकेचा टीआरपी चांगला असेल तर मालिका बरेच वर्ष सुरू राहते. मात्र मालिकेचा टीआरपी कमी असला तर मात्र चॅनेल मालिका बंद करण्याचा निर्णय घेतं. त्यामुळे हा टीआरपी खूप गरजेचा असतो. मात्र हा टीआर्पीदेखील प्रेक्षकांवर अवलंबून असतो. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून स्टार प्रवाहच्या मालिका टीआरपी यादीत टॉप १० मध्ये आहेत. मात्र आता झी मराठीच्या पाच मालिकांनी टीआरपी यादीत टॉप १० मध्ये एंट्री केली आहे. .या यादीत स्टार प्रवाहची 'ठरलं तर मग' ही मालिका पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर 'तू ही रे माझा मितवा' ही मालिका आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर महिन्याभरापूर्वी सुरू झालेली 'नशीबवान' ही मालिका आहे. त्यानंतर मात्र झी मराठीवरील 'कमळी' मालिकेने मुसंडी मारत टीआरपीमध्ये चौथं स्थान पटकावलं आहे. त्यानंतर पाचव्या क्रमांकावर 'घरोघरी मातीच्या चुली' ही मालिका आहे. 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही मालिका सहाव्या स्थानावर आहे. तर सातव्या स्थानावर 'तारिणी' ही मालिका आहे. .सातव्या क्रमांकावर 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका आहे. तर आठव्या स्थानावर झी मराठीवरील 'लक्ष्मी निवास' ही मालिका आहे. सोबतच नव्याने स्टार प्रवाहवर सुरू झालेली मालिका 'वचन दिले तू मला' देखील आठव्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर मात्र अनपेक्षितपणे 'देवमाणूस मधला अध्याय' ही मालिका नवव्या स्थानावर आहे. त्यानंतर दहाव्या क्रमांकावर 'वेड लागलं प्रेमाचं' ही मालिका आहे. अशा प्रकारे या आठवड्याच्या टीआरपी यादीत पाच मालिका या झी मराठीच्या आहेत. त्यामुळे प्रेक्षक आता पुन्हा एकदा झी मराठीच्या मालिकांना पसंती देताना दिसतायत. .त्यांचं शरीर साथ देत नव्हतं... कसे होते इरफान खान यांचे शेवटचे दिवस; डिझायनर म्हणाली, 'कॅन्सर झाल्यानंतर त्यांनी कधीही.... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.