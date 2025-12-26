Premier

स्टार प्रवाहाने पाच स्लॉट गमावले; टीआरपीमध्ये झी मराठीची चलती; 'तारिणी', 'कमळी'नंतर आणखी एका मालिकेचा जलवा

TRP LIST OF MARATHI SERIAL: छोट्या पडद्यावरील मालिकांचा या आठवड्याचा टीआरपी आलाय. या आठवड्यात स्टार प्रवाहने त्याचे पाच स्लॉट गमावलेत.
MARATHI SERIAL TRP REPORT

MARATHI SERIAL TRP REPORT

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या जवळचा विषय. मात्र या मालिका सुरू राहणार की नाही हे जितकं चॅनेलवर अवलंबून असतं तितकंच टीआरपीवर अवलंबून असतं. मालिकेचा टीआरपी चांगला असेल तर मालिका बरेच वर्ष सुरू राहते. मात्र मालिकेचा टीआरपी कमी असला तर मात्र चॅनेल मालिका बंद करण्याचा निर्णय घेतं. त्यामुळे हा टीआरपी खूप गरजेचा असतो. मात्र हा टीआर्पीदेखील प्रेक्षकांवर अवलंबून असतो. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून स्टार प्रवाहच्या मालिका टीआरपी यादीत टॉप १० मध्ये आहेत. मात्र आता झी मराठीच्या पाच मालिकांनी टीआरपी यादीत टॉप १० मध्ये एंट्री केली आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
TRP
Entertainment Field
marathi entertainment
Zee Marathi
Marathi Serial TRP
sun marathi
zee marathi serial

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com