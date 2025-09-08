Premier

सुरू होऊन फक्त महिना झाला आणि झी मराठीने मालिकेची वेळच बदलली; चांगला प्रतिसाद मिळत असतानाच घेतला निर्णय

ZEE MARATHI SHOW TIME CHANGED: झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिकेची वेळ बदलण्यात आलीये. एका महिन्यात वाहिनीने हा निर्णय घेतलाय.
Payal Naik
छोट्या पडद्यावर गेल्या काही दिवसात काही नवीन मालिका सुरू झाल्या. तर काही मालिकांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. तर काही दिवसातच आणखी एक मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेणार आहे. आणि त्याजागी नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मात्र झी मराठीने आता आणखी एक मोठं पाउल उचललं आहे. झी मराठी वाहिनीने नुकत्याच सूरू झालेल्या मालिकेची वेळ बदलली आहे. यापूर्वी झीवरील 'चला हवा येऊ द्या' या कार्यक्रमाची वेळ बदलण्यात आली होती. आता आणखी एका मालिकेची वेळ बदलण्यात आलीये.

