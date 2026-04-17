Video : दीप आणि ज्योतीवर कोसळणार मोठं संकट ! मालिकेतील नव्या ट्विस्टसाठी प्रेक्षकही उत्सुक

Marathi Manoranjan News : झी मराठीवर नुकतीच सुरु झालेली दीप ज्योती ही मालिका त्यातील ट्विस्ट अँड टर्न्समुळे गाजते आहे. दीप हा तरुण आणि ज्योती या तरुणीची गोष्ट या मालिकेत पाहायला मिळणार आहे. प्रसाद जवादे आणि पूर्वा कौशिक यांच्या या मालिकेत मुख्य भूमिका आहेत. मालिकेचा नवीन प्रोमो नुकताच सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला. .आईच्या मृत्यूमुळे खचलेला आणि वडिलांच्या तिरस्कारामुळे दारूच्या आहारी गेलेला दीप आणि सगळ्यांनी आनंदी असावं म्हणून प्रयत्न करणारी ज्योती यांची गोष्ट दीप ज्योती या झी मराठीवरील मालिकेत पाहायला मिळतेय. ज्योतीच्या मोठ्या बहिणीचं लग्न ठरलं आहे. तर तिचा मोठा भाऊ अभिजीत त्या लग्नाची तयारी करतो आहे. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, ज्योतीच्या घरी प्राचीच्या लग्नाची तयारी सुरु असते. प्राचीने लग्नासाठी निवडलेली साडी सगळेजण पसंत करतात. त्यानंतर आई ज्योतीला साडी देवाजवळ ठेवून दिवा लावायला सांगते. तर इकडे सुलु पुरुषोत्तमला दीप कालपासून घरी आला नसल्याचं सांगते. दीप दारूच्या नशेत आईच्या स्मृतिस्थळावर जाऊन रडत असतो. इकडे ज्योतीने लावलेला दिवा विझतो तर दीपच्या आईचा फोटोही वाऱ्याने खाली पडतो. सुलूला अपशकुनाची चाहूल लागते. .प्रोमो पाहिल्यावर प्रेक्षकही पुढे काय घडणार हे पाहण्यासाठी उत्सुक असल्याच्या प्रतिक्रिया देत आहेत. "तुम्ही कायमच प्रेक्षकांचं ऐकता, आणि म्हणूनच झी मराठी सर्वात लोकप्रिय मराठी वाहिनी आहे","आता अभिजीत आणि सुजयचा दीपमुळे मृत्यू होणार आणि प्राची त्याचा बदला घेणार" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .दीपचा शोध सुलु घेणार का ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा दीपज्योती दररोज रात्री 8 वाजता फक्त झी मराठीवर.