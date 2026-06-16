कोण आहे ती 'इच्छाधारी नागीण' झी मराठीने प्रोमो शेअर करत दाखवला चेहरा, 'ही' अभिनेत्री असणार मुख्य भूमिकेत

ICHCHADHARI NAGIN SUDACHI PREMGATHA NEW PROMO GOES VIRAL ON SOCIAL MEDIA: सध्या मराठी वाहिनीमध्ये टीआरपीसाठी मोठी चढाओढ सुरू झालेलं पहायला मिळतय. अनेक मराठी वाहिनींनी टीआरपी वाढवण्यासाठी नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आणल्या आहेत. अशातच आता झी मराठीनं साधारण वर्षभरापूर्वी घोषणा केलेल्या 'इच्छाधारी नागीण' या मालिकेचा नवीन प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोवरुन कथानक हे नागीण फॅक्टर असल्याचं स्पष्ट झालाय. त्यामुळे लवकरच प्रेक्षकांना नागीणीची एक नवीन कथा अनुभवायला मिळणार आहे. .झी मराठीनं नोव्हेंबर २०२४ मध्ये इच्छाधारी नागीणची घोषणा केली होती. त्यानंतर मार्च २०२५ मध्ये मालिकेचा एक प्रोमो शेअर करण्यात आला होता. परंतु ही मालिका सुरु होण्यासाठी विलंब झाला. आता अखेर झी मराठीनं गेल्याच आठवड्यात इच्छाधारी नागीण मालिकेचा शुभारंभ केला आहे. सेटवरील मुहूर्त पूजा पार पडल्याचे फोटो देखील सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. आता या मालिकेचा प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून यात मुख्य नायिकेचा चेहरा सुद्धा समोर आलाय. .इच्छाधारी नागीण या मालिकेत अभिनेत्री गौरी शेळगांवकर मुख्य भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. यापूर्वी गौरीनं हिंदी मालिकांमधून आपल्या अभिनयाची छाप प्रेक्षकांच्या मनात पाडली होती. तिने सफल होगी तेरी आराधना, प्रथाओं की ओढे चुनरी अशा अनेक मालिकातून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. आता साधीभोली गौरी इच्छाधारी नागीण होऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .झी मराठीनं शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये 'नागलोकाची अद्भूत राणी, रुपाने मोहिनी लवकरच येतेय तिच्या सुडाची प्रेम काहाणी पूर्ण करण्यासाठी. इच्छाधारी नागीण-सूडाची प्रेमगाथा' असं कॅप्शन प्रोमो देण्यात आलय. प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनी गौरी या पात्रासाठी सूट होत नसल्याचही म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर या मालिकेचा प्रोमो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .मैत्री असावी तर अशी! कोरा चेक देत अशोक सराफ म्हणालेले..., नाना पाटेकरांची सांगितलेली आठवण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.