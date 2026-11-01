'इच्छाधारी नागीण'ची मुख्य अभिनेत्री बदलली! नक्की कारण काय? झी मराठीने दिला प्रेक्षकांना धक्का; नवा प्रोमो Viral

ICHHADHARI NAGIN SERIAL FULL STAR CAST AND NEW PROMO:'झी मराठी' वाहिनीवर नुकताच पुरस्कार सोहळा पार पडला. या पुरस्कार सोहळ्यात दोन मालिकांच्या घोषणा करण्यात आल्यात. एक मालिका म्हणजे, 'येतेच आता मी नांदायला ' आणि दुसरी म्हणजे 'इच्छाधारी नागीण'. या मालिकेची गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रेक्षकांना प्रतिक्षा होती. दोन महिन्यापूर्वी अभिनेत्रीचा चेहरा सर्वांसमोर उघड केला होता. आधी गौरी शेळगांवकर या मालिकेत मुख्य भूमिकेत होती. .दरम्यान आता नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार, आता 'इच्छाधारी नागीण' मालिकेतील लीड अभिनेत्री बदल्याचं समोर आलय. आता नागकन्येच्या भूमिकेत अभिनेत्री शिवानी मुंढेकर पहायला मिळणार आहे. शिवानी यापूर्वी स्टार प्रवाहवरच्या मुरांबा मालिकेत मुख्य नायिकेच्या भूमिकेत होती. तिच्यासोबत अभिनेता अजिंक्य ननावरे मुख्य भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. .या मालिकेत शिवानी, अजिंक्यसोबत आस्ताद काळे, मयुरी वाघ हे कलाकार सुद्धा मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे. दरम्यान या मालिकेतील वेळ आणि तारीख वाहिनीकडून अजुनही गुलदस्त्यात ठेवण्यात आली आहे. .दरम्यान इच्छाधारी नागीण मालिकेचा प्रोमो प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. परंतु आता या मालिकेतील नायिका बदलण्यामागचं नक्की कारण काय? हे अजूनही समोर आलेलं नाही. 'प्रेम आणि सुडाच्या या अजब खेळात काय निवडेल नागकन्या? ‘इच्छाधारी नागीण’' असं कॅप्शन देत वाहिनीनं व्हिडिओ शेअर केलाय. .'स्वामींच्या रुपाने मला आई भेटली…' अक्कलकोटमधील तो अनुभव सांगताना निवेदिता सराफ यांना अश्रू अनावर! म्हणाल्या, 'डोकं ठेवलं तेव्हा…'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.