TRP मध्ये मोठी उलथापालथ, स्टार प्रवाहला झी मराठीच्या 'कमळी'चा धक्का; 'तारिणी'ही पडली भारी, 'ठरलं तर मग'चं स्थान धोक्यात?

नुकताच गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या आठवड्याचा म्हणजेच डिसेंबर महिन्यातील २१ ते २७ तारखेपर्यंतचा टीआरपी समोर आलाय. या आठवड्यात कोणत्या मालिकांनी प्रेक्षकांची मनंजिंकली हे समोर आलंय. गेल्या काही वर्षात टीआरपीमधील झी मराठीचं स्थान खाली जाऊन स्टार प्रवाहचं स्थान वर आलं होतं. आता गेल्या काही महिन्यात झी मराठी पुन्हा एकदा टीआरपी यादीत आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात यशस्वी ठरलीये असं दिसतंय. झी मराठीवरील मालिका आता टीआरपीच्या टॉप १० मध्ये ठाण मांडून बसल्यात. पाहूया कोणती मालिका कितव्या स्थानी आहे..ठरलं तर मग' ही मालिका गेले तीन वर्ष सतत पाहिल्या क्रमांकावर आहे. अजून तरी या मालिकेचं स्थान कुणीही हलवू शकलेलं नाही. नेहमीप्रमाणे ही मालिका पहिल्या क्रमांकावर आहे. मात्र पुढे ही मालिका खाली येण्याची दाट शक्यता आहे. दुसऱ्या स्थानावर 'अर्णव ईश्वरी यांची 'तू ही रे माझा मितवा' ही मालिका आहे. या आठवड्यातही 'कमळी'ने तिसरं स्थान मिळवत कमाल केली आहे. 'कमळी' या आठवड्यात स्लॉट लीडर सुद्धा ठरली आहे. याशिवाय 'कमळी'ने 'झी मराठी'वर सर्वाधिक टीआरपी मिळवला आहे..तिसऱ्याच स्थानावर 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही मालिका आहे. यातील 'मिशन लग्नासाठी काहीपण' या ट्रॅकला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतोय. तर 'कमळी', 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' आणि 'घरोघरी मातीच्या चुली' या तिन्ही मालिकांना २१ ते २७ डिसेंबर दरम्यान ४.२ TVR मिळाला आहे. चौथ्या स्थानावर नशीबवान' मालिका आहे. तर पाचव्या क्रमांकावर शिवानी सोनारची 'तारिणी' मालिका आहे. ही मालिका सलग दुसऱ्या आठवड्यात ९:३० वाजता स्लॉट लीडर ठरली आहे. यानंतर ३.८ रेटिंगसह 'लक्ष्मी निवास' मालिका सहाव्या स्थानी आहे. तर, तेजश्री प्रधानची 'वीण दोघांतली ही तुटेना' मालिका सातव्या स्थानी आहे. .'स्टार प्रवाह'वर नव्याने सुरू झालेली 'वचन दिले तू मला' ही मालिका टीआरपीच्या शर्यतीत आठव्या स्थानी आहे. त्यानंतर 'देवमाणूस' नवव्या' आणि 'येड लागलं प्रेमाचं' दहाव्या स्थानावर आहे. अशाप्रकारे कधीकाळी एकही मालिका टॉप १० मध्ये नसणाऱ्या झी मराठीच्या ५ मालिका टॉप १० मध्ये आहेत. तर २ मालिका टॉप ५ मध्ये आहेत. .१२ जानेवारीपासून कलर्स मराठीवर मोठे बदल; ४ मालिकांची वेळ बदलली, तर 'ही' गाजलेली मालिका घेणार निरोप