कमळीच्या आनंदावर पडणार विरजण! आजोबांच्या मृत्यूचं सत्य अखेर समोर; प्रोमो पाहून प्रेक्षकही दुःखी

Marathi Manoranjan News : झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका कमळी सध्या त्यातील ट्विस्टमुळे चर्चेत आली आहे. कमळी परीक्षेत विद्यापीठातून पहिली आली आहे. तर लवकरच तिची आणि हृषीची लव्हस्टोरीही सुरु होणार आहे. त्यातच आता मालिकेत कमळीसमोर महत्त्वपूर्ण सत्य उघड होणार आहे..मालिकेत पहायला मिळालं की, कमळी मालिकेत कमळी परीक्षेत विद्यापीठातून पहिली येते. अनिका त्यामुळे नाखूष असते. तर कमळी तिचं यश सांगण्यासाठी तिच्या गावी जायचं ठरवते. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, गावकरी कमळीच्या यशामुळे खुश होतात. तिचं जंगी स्वागत गावात केलं जातं. तिला फेटा बांधला जातो. गुलाल उडवत, ढोल ताशांच्या गजरात तिची मिरवणूक काढली जाते. यामुळे कमळी खुश असते. ती सगळ्यांसोबत घराजवळ येते तेव्हाच तिला तिच्या आजोबांना श्रद्धांजली देणारं बॅनर लावलेलं दिसतं ते पाहून तिला धक्का बसतो आणि ती रडू लागते. ."अरे १ वर्ष झाला आजोबांना जाऊन आणि आता समजते आहे हिला अजून किती वाढवणार आहेत त्यापेक्षा ती हिंदीतलि सरु बरी सुरू आहे","आता कमळी ऋषी आणि बंडूची वाट लावणार","कमळी आता ऋषीशी भांडणार का ?" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी व्हिडिओवर केल्या आहेत..कमळी आणि ऋषी आता काय करणार ? कमळी या धक्क्यातून कशी सावरणार ? अशा प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा कमळी दररोज रात्री 9 वाजता फक्त झी मराठीवर.."म्हणून नव्या दिग्दर्शकासोबत काम करायला आवडतं"- सई ताम्हणकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.