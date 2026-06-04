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कमळीच्या आनंदावर पडणार विरजण! आजोबांच्या मृत्यूचं सत्य अखेर समोर; प्रोमो पाहून प्रेक्षकही दुःखी

Zee Marathi Kamali Serial Latest Promo : झी मराठीवरील कमळी मालिकेचा नवीन प्रोमो नुकताच सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला. कमळीसमोर तिच्या आजोबांच्या मृत्यूचं सत्य उघड होणार आहे.
Zee Marathi Kamali Serial Latest Promo

Zee Marathi Kamali Serial Latest Promo

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Manoranjan News : झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका कमळी सध्या त्यातील ट्विस्टमुळे चर्चेत आली आहे. कमळी परीक्षेत विद्यापीठातून पहिली आली आहे. तर लवकरच तिची आणि हृषीची लव्हस्टोरीही सुरु होणार आहे. त्यातच आता मालिकेत कमळीसमोर महत्त्वपूर्ण सत्य उघड होणार आहे.

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