Video : कमळी उघड करणार कामिनीचं कारस्थान; ऋषी -अनिकाचा साखरपुडा मोडणार ! प्रेक्षक झाले खुश

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका कमळी सध्या त्याच्या कथानकामुळे चर्चेत आली आहे. मालिकेत ऋषी आणि अनिकाचा साखरपुडा होणार आहे. त्या आधीच मालिकेत महत्त्वाचा ट्विस्ट आला आहे. .मालिकेत कामिनी ऋषीच्या आईला ब्लॅकमेल करून अनिका आणि ऋषीचा साखरपुडा ठरवते. कमळीला यात कामिनीचा काहीतरी डाव असल्याचं जाणवतं आणि ती याचा शोध घ्यायचं ठरवते. त्यातच आता मालिकेचा नवीन प्रोमो शेअर करण्यात आला. .मालिकेच्या प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आलं की, अनिका आणि ऋषीचा साखरपुडा सुरु असतो. अनिका ऋषीच्या बोटात अंगठी घालणार इतक्यात कमळी येते आणि साखरपुडा थांबवते. अनिकाचा साखरपुडा व्हावा म्हणून कामिनी आजीने ऋषीच्या आईला ब्लॅकमेल केल्याचं सांगते. त्यानंतर घडलेला प्रकार सांगते. हे ऐकून अन्नपूर्णा चिडते आणि कामिनीच्या कानाखाली मारते. .प्रेक्षक हा प्रोमो पाहून खुश झाले आहेत. "कामिनी चा डाव म्हणजे वडा पाव ","आता कमळी मरणार","दोन कानाखाली माझ्या कढून पण मारा हिला. म्हातारीने नुसत हैराण करून ठेवलं आहे.","नालायक आहे ती अनिका","अरे ती कमळी म्हणे दहावी नंतर पुढच्या शिक्षणासाठी मुंबईत आली.. म्हणजे ती जेमतेम 17 वर्षांची असेल ती अनिका तिच्याच वर्गात म्हणजे दोघींचं वय जवळपास सेम.. मग अकरावीत असणाऱ्या 17 वर्षांच्या मुलींचा साखरपुडा लग्न कोणत्या लॉजिक ने लावलं जात आहे.." अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..कामिनी आता काय करणार ? ऋषीची आई कमळीची माफी मागणार का ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा कमळी दररोज रात्री 9 वाजता फक्त झी मराठीवर.