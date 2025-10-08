Laxmi Niwas : अखेर तो क्षण आलाच ! जान्हवी शिकवणार जयंतला धडा; लेखिकेचंही कौतुक करत प्रेक्षक म्हणाले "ज्जे बात !"

Marathi Entertainment News : सध्याची टेलिव्हिजनवरील सगळ्यात जास्त चर्चेत असलेली मालिका म्हणजे लक्ष्मी निवास. लक्ष्मी आणि श्रीनिवास या जोडप्याची गोष्ट असलेली मालिका त्यांनी ट्विस्टमुळे गाजतेय. मालिकेच्या कथानकात सध्या रंजक वळण आलेलं पाहायला मिळतंय. .मालिकेत पाहायला मिळालं की, जयंत जान्हवीच्या आजीचा जीव घेण्याचा प्रयत्न करतो. इतकंच नाही तर तोच अर्जुन म्हणजे वेंकीच्या अवस्थेला जबाबदार असल्याचं लक्ष्मी आणि जान्हवी ऐकतात. जयंतच्या या वागण्यामुळे जान्हवी बिथरली आहे आणि आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, जान्हवीला जयंतच्या वागण्याचा प्रचंड संताप आलेला असतो. त्याच्या विकृत स्वभावामुळे तो लहानपणी वेंकीला खड्ड्यात ढकलतो त्याच्यामुळे त्याची वाचा जाते हे सुद्धा तिला समजत. तर आजीलाही मारण्यामागे जयंतचं होता हे ही तिला समजत. त्यामुळे ती विचार करते की "आता बस झालं. आतापर्यंत मी जयंतचे सगळे गुन्हे, चुका पोटात घेतल्या. पण आता शिक्षा देण्याची वेळ झालीये. इथून पुढे तू माझं वेगळं रूप पाहशील." त्यानंतर ती रावणाच्या जागी जयंतचा फोटो लावून त्याचं दहन करते. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक मात्र खुश झाले आहेत. अनेकांनी कमेंट करत जान्हवीच्या कृतीच कौतुक केलं तर मालिकेची लेखिका सायली केदारचंही कौतुक होतंय. "हे वेगळं रूप कायम असच वेगळं च राहू दे जानव्ही. परत पहिल्या रूपात येऊ नको","मला वाटतं लेखक चांगलं लिहू शकतात जर चॅनलने फालतू कल्पना सुचवणे थांबवले तर!","कालच्या ep मध्ये त्याचा मित्र सगळ सांगून टाक म्हणत होता ते त्यांन त्याच्या आजोबाला पण त्यानेच मारल असेल. हे सत्य बाहेर यायच असेल अजून.","बरोबर करते जानवी","शाब्बास जान्हवी" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .जान्हवी जयंतला धडा कसा शिकवणार ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा लक्ष्मी निवास दररोज रात्री 8 वाजता फक्त झी मराठीवर..क्रिकेटविश्वालाही कांतारा चॅप्टर 1 ची भुरळ ! केएल राहुलने केलं सिनेमाचं कौतुक, म्हणाला...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.