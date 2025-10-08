Premier

Laxmi Niwas : अखेर तो क्षण आलाच ! जान्हवी शिकवणार जयंतला धडा; लेखिकेचंही कौतुक करत प्रेक्षक म्हणाले "ज्जे बात !"

Zee Marathi Laxmi Niwas Upcoming Twist : झी मराठीवरील लक्ष्मी निवास या मालिकेत जान्हवी जयंतीला धडा शिकवण्यातही सज्ज झाली आहे. मालिकेत नेमका काय ट्विस्ट येणार आहे जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : सध्याची टेलिव्हिजनवरील सगळ्यात जास्त चर्चेत असलेली मालिका म्हणजे लक्ष्मी निवास. लक्ष्मी आणि श्रीनिवास या जोडप्याची गोष्ट असलेली मालिका त्यांनी ट्विस्टमुळे गाजतेय. मालिकेच्या कथानकात सध्या रंजक वळण आलेलं पाहायला मिळतंय.

