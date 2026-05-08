Video : जान्हवी पुन्हा जयंतशी लग्न करून घेणार बदला! प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील लक्ष्मीनिवास ही लोकप्रिय मालिका. या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट अँड टर्न्स पाहायला मिळत आहेत. मालिकेत जयंत आणि जान्हवीचं लग्न पुन्हा पार पडणार आहे. .मालिकेत पाहायला मिळालं की, जान्हवीला हळूहळू पुन्हा सगळं आठवू लागलं आहे. जयंतच्या प्रेमात ती पुन्हा पडलीये. त्यांचं लग्न ठरलं आहे. त्यातच आता मालिकेच्या आलेल्या नव्या प्रोमोने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं जान्हवी तिच्या लग्नाचा रुखवत मांडते. या रुखवतात जयंतने तिला आतापर्यंत दिलेल्या त्रासाच्या सगळ्या वस्तू ठेवलेल्या असतात. या प्रत्येक घटनेचा बदला ती घेणार असल्याचं जाहीर करते. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक अत्यंत खुश झाले आहेत. "लग्न करायला पाहिजे होता का बदला घेण्यासाठी???लोकांना जोडी आवडते म्हणुन उगाच पाणी घालून वाढवतात ..","जानू पेटली आहे","आणि शिक्षेच काय. खून केल्यावर पण त्याला कायद्याने काहीच शिक्षा नको. जान्हवी ने revenge घेतला म्हणजे त्याचे एवढे मोठे गुन्हे माफ होतील. मग कायदा कशाला आहे जर लोकांनीच स्वतःच revenge घेऊन शिक्षा दिली तर. उगीच serial वाढवण्यासाठी न पटणाऱ्या गोष्टी दाखवतात" अशा कमेंट्स करत काहींनी नाराजीही व्यक्त केली आहे. .जान्हवी तिच्या योजनेत यशस्वी ठरणार का ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा लक्ष्मीनिवास दररोज दुपारी 1:30 वाजता फक्त झी मराठीवर.