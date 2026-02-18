Premier

झी मराठीची नवी मालिका ! टीआरपी टॉपर असलेल्या मालिकेचा पुन्हा रिमेक, 'या' अभिनेत्रीचा कमबॅक

Zee Marathi New Serial Promo : स्टार प्रवाहला टक्कर देण्यासाठी झी मराठीने नवीन खेळी खेळली आहे. नुकतीच नव्या मालिकेचा प्रोमो शेअर करत घोषणा करण्यात आली. जाणून घेऊया या मालिकेविषयी.
Zee Marathi New Serial Promo

Zee Marathi New Serial Promo

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : सध्या टीआरपीच्या रेसमध्ये स्टार प्रवाह आणि झी मराठीमध्ये कांटे की टक्कर दिसून येतेय. त्यातच आता झीने नवीन मालिकेची घोषणा केली. सनई चौघडे असं या नव्या मालिकेचं नाव असून नुकताच तिचा प्रोमो शेअर करण्यात आला. जाणून घेऊया या मालिकेविषयी.

Loading content, please wait...
Entertainment news
marathi entertainment
Zee Marathi
zee marathi serial

Related Stories

No stories found.