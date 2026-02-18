झी मराठीची नवी मालिका ! टीआरपी टॉपर असलेल्या मालिकेचा पुन्हा रिमेक, 'या' अभिनेत्रीचा कमबॅक

Marathi Entertainment News : सध्या टीआरपीच्या रेसमध्ये स्टार प्रवाह आणि झी मराठीमध्ये कांटे की टक्कर दिसून येतेय. त्यातच आता झीने नवीन मालिकेची घोषणा केली. सनई चौघडे असं या नव्या मालिकेचं नाव असून नुकताच तिचा प्रोमो शेअर करण्यात आला. जाणून घेऊया या मालिकेविषयी. .सनई चौघडे या मालिकेत एका मध्यमवर्गीय कुटूंबाची गोष्ट पाहायला मिळणार आहे. चार मुली असलेली आई प्रत्येक मुलीचं लग्न थाटात व्हावं या विचारात असते आणि त्याचीच स्वप्न रंगवत असते. ही स्वप्नं पूर्ण होतात का ? याची ही गोष्ट आहे. .झीच्या कन्नड वाहिनीवर गाजलेल्या गट्टीमेळा या मालिकेचा हा रिमेक आहे. विशेष म्हणजे या मालिकेचा दुसऱ्यांदा मराठीमध्ये रिमेक करण्यात आला आहे. या आधी 36 गुणी जोडी या नावाने या आधी मालिकेचा रिमेक करण्यात आला होता. आता पुन्हा एकदा सनई चौघडेच्या माध्यमातून ही कथा प्रेक्षकांच्या भेटीस येते आहे. .या मालिकेत राज हंचनाळे, चिन्मयी साळवी यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. वागळे की दुनिया या मालिकेमुळे चिन्मयी हिंदी टेलिव्हिजनविश्वात लोकप्रिय झाली होती. तर रात्रीस खेळ चाले फेम सुहास शिरसाटही बऱ्याच काळाने मालिकेत दिसणार आहेत. पण सगळ्यात मोठा कमबॅक करतेय ती अभिनेत्री मेघना एरंडे. जवळपास दहा वर्षाहून अधिक काळानंतर मेघना मालिकेत दिसणार आहे. या आधी तिने शिवा मालिकेत पाहुण्या कलाकाराची भूमिका साकारली होती. .ही मालिका कधी आणि कोणत्या वेळेत प्रसारित होणार याची अधिकृत घोषणा काही दिवसांनी करण्यात येईल. याबरोबरच दीप ज्योती या मालिकेची घोषणाही काही काळापूर्वी करण्यात आली होती. पण त्याबाबत अजून कोणताही अपडेट समोर आला नाहीये. ."माझा पार्टनर फक्त.." धनुषसोबतच्या लग्नाच्या चर्चांवर मृणालचा खुलासा; म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.