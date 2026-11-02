'येतेच आता मी नांदायला'साठी झी मराठीची ही मालिका घेणार निरोप? यंदा एकही पुरस्कार नाही, शेवटचा भाग कधी?

गेल्या काही महिन्यात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. या मालिकांनी जुन्या मालिकांची जागा घेतली. काही मालिकांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. प्रत्येक वाहिनी प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी नवनवीन विषयांवरील मालिका आणत आहे.अशातच झी मराठीने दोन नव्या मालिकांची घोषणा केली. पहिली 'इच्छाधारी नागीण' आणि दुसरी 'येतेच आता मी नांदायला'. या दोन्ही मालिकांचे नवे प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेत. त्यातील 'येतेच आता मी नांदायला' या मालिकेचीदेखील जोरदार चर्चा आहे. नुकताच या मालिकेचा नवा प्रोमो प्रदर्शित झालाय. ज्यात मालिकेची वेळ सांगण्यात आलीये. त्यामुळे आता दुसरी मालिका निरोप घेणार असल्याचं बोललं जातंय. .झी मराठीने नुकतीच 'येतेच आता मी नांदायला' चा प्रोमो शेअर केला. यात अभिनेत्री पूजा बिरारी मुख्य भूमिकेत आहे. लग्नानंतर पूजाची 'येड लागलं प्रेमाचं' ही मालिका संपली होती. त्यानंतर ही तिची नवी मालिका आहे. तिच्यासोबत मालिकेत अभिनेता हर्षद अतकरी दिसणार आहे. महत्वाचं म्हणजे या मालिकेत प्रेक्षकांच्या आऊ म्हणजेच ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी ठाकूबाईंच्या भूमिकेत आहेत. प्रेक्षक ही मालिका पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. येत्या ३० नोव्हेंबरपासून ही मालिका दररोज रात्री १० वाजता प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मालिकेत पूजा शिवानीच्या भूमिकेत दिसतेय जी मनमिळावू आणि अभ्यासू आहे आणि हर्षद म्हणजेच अभ्या हा धाडसी आहे. जो ठकुबाईचा नातू आहे. .ही मालिका घेणार निरोप?आता 'येतेच आता मी नांदायला' ही मालिका रात्री १० वाजता प्रक्षेपित होणार असल्याने ‘देवमाणूस’ आता प्रेक्षकांचा निरोप घेणार का, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. सोशल मीडियावर अनेक प्रेक्षक २७ नोव्हेंबरला देवमाणूसचा शेवटचा भाग प्रसारित होईल असा अंदाज वर्तवत आहेत. वाहिनीकडून याबद्दल कोणतीही घोषणा करण्यात आली नसली तरी प्रेक्षक ही मालिका बंद होणार असल्याचा अंदाज लावत आहेत. म्हणजेच वर्षभरात ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेऊ शकते. . मन आजही तुमची वाट पाहतंय; वडिलांच्या वर्षश्राद्धादिवशी प्रार्थना बेहेरे भावुक; कावळ्याने घास घेतल्याचा व्हिडीओ केला शेअर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.