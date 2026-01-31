झी मराठीचा ओरिजिनल खलनायक इज बॅक! तारिणी' मध्ये होणार नवी एंट्री; प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी ओळखलंच

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडत्या असतात. या मालिकांमध्ये दररोज नवनवीन ट्विस्ट येत असतात. झी मराठी आणि स्टार प्रवाह या वाहिन्यांच्या मालिकांमध्ये टीआरपीसाठी मोठी लढत पाहायला मिळतेय. झी मराठीदेखील आता दर्जेदार मालिका देत टीआरपी यादीत आपलं स्थान पक्क करताना दिसतेय. टीआरपी यादीत असंच आपलं स्थान निर्माण करणारी लोकप्रिय मालिका म्हणजे 'तारिणी'. 'तारिणी' सध्या टीआरपी यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. अशातच आता मालिकेत आणखी एक मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. मालिकेत एका नव्या अभिनेत्याची एंट्री होणार आहे. .'तारिणी'मध्ये कौशिकीने युवराज आणि त्याच्या पत्नीला तारिणी आणि केदारची माफी मागायला लावली. त्यामुळे संतापलेल्या युवराजने केदारवर हल्ला केलाय. त्या जीवघेण्या हल्ल्यामधून तारिणीने त्याला वाचवलंय. आता त्या दोघांमध्ये प्रेम फुलतंय असं दाखवण्यात आलंय. मात्र पुढील भागात जेव्हा कौशिकी तारिणीला केदारवर कुणी हल्ला केला असं विचारते तेव्हा ते दोघेही तिला काहीही सांगणार नाहीयेत. मात्र इकडे केदार शुद्धीवर आलाय हे पाहून युवराजच्या पायाखालची जमीन सरकलीये. अशातच आता मालिकेत आणखी एक एंट्री होतेय. .झी मराठीने नुकताच एक प्रोमो शेअर केलाय ज्यात 'तारिणी' मध्ये येणाऱ्या नव्या अभिनेत्याची झलक दाखवण्यात आलीये. हा अभिनेता झी मराठीचा जुनाच गाजलेला खलनायक आहे. त्याच्या आवाजाच्या जरबेनेच अनेकांचे धाबे दणाणतात. या अभिनेता गाडीतून उतरताना दिसतोय. डोक्यावर टोपी आणि काळा कोट घातलेला हा व्यक्ती राजकारणी असल्याचं दिसतंय. म्हणजेच आता मालिकेत नवीन राजकारणी व्यक्ती पाहायला मिळणार आहे. प्रोमोमध्ये या अभिनेत्याचा चेहरा दिसत नसला तरी नेटकऱ्यांनी त्यांना ओळखलं आहे. हे अभिनेते आहेत अनंत जोग. आपल्या घाऱ्या डोळ्यांनी समोरच्याला धाकात ठेवणारे हे अभिनेते आता पुन्हा एकदा मालिकेत दिसणार आहेत. .आता अनंत जोग यांची नेमकी भूमिका काय असणार, ते नकारात्मक भूमिकेत आहेत की सकारात्मक, त्यांच्या येण्याने तारिणीच्या आयुष्यात काय वादळ येणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .स्टार प्रवाहच्या नव्या मालिकेची टॉप १० मध्ये एन्ट्री पण इतर मालिकांचा TRP घसरला; 'बिग बॉस मराठी ६'चे काय हाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.